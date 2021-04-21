وصول أول دفعة من لقاحات «كوفيد-19» إلى إدلب غرب سورية عبر برنامج «كوفاكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 09:48 مساء
آلية «كوفاكس». (الإنترنت)

 تلقى شمال غرب سورية، الأربعاء، أول دفعة من لقاحات الوقاية من فيروس «كورونا» عبر برنامج «كوفاكس» العالمي مع توقع بدء التطعيم مطلع مايو.

ووصلت شحنة من 54 ألف جرعة للقاح «أسترا زينيكا» إلى إدلب عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وهي أول شحنة تصل لمنطقة تسيطر عليها المعارضة، وفق «رويترز».

وصول دفعتين أخريين
وقال حسام قرة مسؤول ملف «كوفيد-19» بمديرية الصحة في إدلب إن من المتوقع وصول دفعتين أخريين خلال العام لتلبية حاجة نحو 850 ألف شخص في شمال غرب سورية. وقال إن الأولوية ستكون للطواقم الطبية والعاملين بمجال الإغاثة والمسنين فوق 60 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن أول طرح للقاحات «كوفاكس» في سورية سيبدأ في أوائل مايو، مع استهداف تطعيم نحو 20% من السكان بحلول نهاية العام أو نحو خمسة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وشمال شرق وشمال غرب البلاد.

وتضررت سورية بشكل كبير من الجائحة في العام الماضي خلال ذروتين في أغسطس وديسمبر، وكذلك ارتفاع كبير في الإصابات الشهر الماضي.

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