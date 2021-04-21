الأعلى في العالم العربي.. حصيلة «كورونا» في العراق تتجاوز مليون إصابة

عاملة صحيّة عراقية تجمع عينات لفحوص كوفيد في سوق الشورجة في بغداد. (أ ف ب)

تجاوز عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في العراق مليون حالة الأربعاء، وهي الحصيلة الأعلى في العالم العربي، يسجلها البلد الذي يعد 40 مليون نسمة ويعاني منذ عقود نقصًا في الأدوية والطاقم الطبي والمستشفيات.

ومع تسجيل 8696 إصابة و38 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، وفق وزارة الصحة، بلغ عدد العراقيين الذين أصيبوا بكوفيد-19 منذ فبراير العام الماضي 1.001.854 مليون إصابة بينها 15098 وفاة، بحسب «فرانس برس».

40 ألف فحص يوميًّا

وأشارت وزارة الصحة العراقية إلى أنها تجري 40 ألف فحص يوميًّا، وهو رقم متواضع في بلد به مدن كثيرة تعد أكثر من مليوني نسمة وذات كثافة سكانية عالية.

ويعاني العراق نقصًا في التجهيزات الطبيّة لرعاية المصابين الذين يفضل عدد كبير منهم استعمال قناني أكسجين في منازلهم بدل التوجه للمستشفيات المتداعية، لكنه نجح مع ذلك في إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس «كورونا».

تسلمت بغداد نحو 650 ألف جرعة من لقاحات مختلفة، أغلبها عبر آلية «كوفاكس» الدولية التي تهدف لتوزيع منصف للقاحات. وتلقى حتى الأربعاء 274.343 ألف عراقي جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفق وزارة الصحة التي تجري حملة توعية لإقناع السكان بتلقي اللقاحات في ظل تشكيك واسع فيها وإحجام عن وضع الكمامات.