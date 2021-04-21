وزراة العدل الأميركية تفتح تحقيق فدرالي حول شرطة مينيابوليس بعد قضية جورج فلويد

متظاهرون يقفون على سيارة شرطة في بروكلين سنتر. 11 أبريل 2021 .(أ ف ب)

أعلنت وزارة العدل الأميركية الأربعاء فتح تحقيق حول شرطة مينيابوليس، غداة صدور حكم بإدانة الشرطي ديريك شوفين بقتل الأميركي الأسود جورج فلويد.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند «فتحت وزارة العدل تحقيقا للتثبت مما إذا كانت شرطة مينيابوليس تتبع نمط سلوك أو ممارسات لحفظ النظام غير دستورية أو غير قانونية»، وفق «فرانس برس».

وهذا التحقيق منفصل عن التحقيق الجاري حول مقتل جورج فلويد ويهدف إلى تحديد إن كانت شرطة مينيابوليس (شمال) استعملت العنف المفرط بشكل ممنهج، بما في ذلك خلال تظاهرات غير مرخصة.

وأوضح غارلاند أن التحقيق سيتناول أيضا احتمال ارتكاب الشرطة ممارسات تمييزية أو إساءتها معاملة أشخاص يعانون من اضطرابات سلوكية. وفي حال إثبات ممارسات غير قانونية، يمكن بدء مسار قضائي يجبر المدينة على إدخال إصلاحات مهمّة على جهاز الشرطة المحلي.

وأضاف ميريك غارلاند «ستعمل وزارة العدل بشكل حاسم في هذا المسعى لتحقيق العدالة» في مينيابوليس».

كانت السلطات الفدرالية خلال رئاسة باراك أوباما فتحت تحقيقات مدوية حول مدن أميركية اتهمت أجهزة الشرطة فيها بالعنصرية وإساءة استعمال السلطة، مثل بالتيمور وشيكاغو وسان فرانسيسكو. وأعرب الرئيس السابق دونالد ترامب عن معارضته لتلك التحقيقات.