عمليات دهم واعتقالات قبل تظاهرات مؤيدة لنافالني في روسيا

الشرطة الروسية تشتبك مع متظاهرين في سان بطرسبرغ في 31 يناير 2021 . (أ ف ب)

داهمت الشرطة الروسية، اليوم الأربعاء، مقار مرتبطة بالمعارض المسجون أليكسي نافالني، في سان بطرسبرغ خصوصًا واعتقلت عديد حلفائه، على ما أعلن معاونوه قبل تظاهرات خططوا لها لدعمه.

وقال المحامي فلاديمير فورونين، في تغريدة على «تويتر»، إن «الشرطة اعتقلت خصوصًا ليوبوف سوبول، الشريكة في منظمة نافالني المضرب عن الطعام، والذي تم نقله إلى المستشفى في مستعمرة عقابية»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وذكرت منظمة «أو في دي-إنفو»، المتخصصة غير الحكومية، أن عمليات دهم جرت في 20 مدينة روسية على الأقل، الثلاثاء والأربعاء.