عمليات دهم واعتقالات قبل تظاهرات مؤيدة لنافالني في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 12:10 مساء
الشرطة الروسية تشتبك مع متظاهرين في سان بطرسبرغ في 31 يناير 2021 . (أ ف ب)

داهمت الشرطة الروسية، اليوم الأربعاء، مقار مرتبطة بالمعارض المسجون أليكسي نافالني، في سان بطرسبرغ خصوصًا واعتقلت عديد حلفائه، على ما أعلن معاونوه قبل تظاهرات خططوا لها لدعمه.

وقال المحامي فلاديمير فورونين، في تغريدة على «تويتر»، إن «الشرطة اعتقلت خصوصًا ليوبوف سوبول، الشريكة في منظمة نافالني المضرب عن الطعام، والذي تم نقله إلى المستشفى في مستعمرة عقابية»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وذكرت منظمة «أو في دي-إنفو»، المتخصصة غير الحكومية، أن عمليات دهم جرت في 20 مدينة روسية على الأقل، الثلاثاء والأربعاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مؤسسو الدوري السوبر يعلنون موقفهم بعد انسحاب أندية مؤسسة
رياضة عالمية
المتمردون في تشاد يتعهدون بمواصلة الهجوم بعد وفاة ديبي.. ويرفضون «المجلس العسكري...
دولى
لجنة برلمانية: حجم الإنفاق في مشروع الميزانية بلا خطط وسيكون له أثر سيئ على ...
ليبيا
«الوطنية للنفط» تحمل «المركزي» مسؤولية تراجع الإنتاج الليبي
ليبيا
جمارك مالطا تصادر مئات البنادق المزيفة في حاوية متجهة إلى ليبيا
ليبيا
رد ناري من بيريز على رئيس «يويفا» ورئيس الوزراء البريطاني بسبب دوري السوبر ...
رياضة عالمية
الصيام وعدوى «كورونا».. حقائق ونصائح
طب وصحة
ليبي يدخل لعبة كرة القدم المصغرة إلى زامبيا.. ويؤسس لها اتحادا
رياضة محلية
شركة هونداي تبدي استعدادها للعودة للعمل في ليبيا
ليبيا
أوروبا تقرأ «التاريخ الخفي للاستعمار الإيطالي في ليبيا»
ثقافة وفن
نص قرار مجلس الأمن بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بليبيا
ليبيا
مجلس الأمن يدعو ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ خطوات لتيسير الانتخابات ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

البطاطا المبطنة على مائدتك في رمضان