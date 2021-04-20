إدانة الشرطي ديريك شوفين بتهمة «قتل» جورج فلويد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 11:36 مساء
الشرطي ديريك شوفين، المتّهم الرئيسي. (الإنترنت)

دانت محكمة أميركية الثلاثاء، الشرطي ديريك شوفين بقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد، في قضية هزت الولايات المتحدة على مدار عام، وأظهرت الانقسامات العرقية العميقة في المجتمع الاميركي.

واحتاجت هيئة المحلفين المختلطة عرقيا، والمكونة من سبع نساء وخمسة رجال في مدينة مينيابوليس، إلى أقل من يومين بعد انتهاء جلسات المحاكمة التي استمرت ثلاثة اسابيع للتوصل إلى قرار بالإجماع بأن الشرطي الأبيض مذنب بالتهم الثلاث الموجهة اليه، وفق وكالة فرانس برس.

ويتوقع أن يقضي شوفين البالغ 45 عاما، سنوات طويلة وراء القضبان في قضية مقتل فلويد في 25 مايو العام 2020، التي أثارت احتجاجات عنيفة ضد انعدام العدالة العرقي حول العالم واعتبرت بمثابة اختبار تاريخي لمحاسبة الشرطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اجتماع أندية «دوري السوبر الأوروبي» قد يسفر عن هدم الفكرة
رياضة عالمية
تشيلسي يقود أول مظاهرة جماهيرية ضد دوري السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
المتمردون في تشاد يتعهدون بمواصلة الهجوم بعد وفاة ديبي.. ويرفضون «المجلس العسكري...
دولى
محكمة مدريدية تقضي بمنع «ويفا» و«فيفا» من اتخاذ إجراءات ضد دوري السوبر
رياضة عالمية
غوارديولا يعلق على مشروع الدوري السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
تشاد: الجيش يعد بانتخابات «ديمقراطية» بعد فترة انتقالية
دولى
الخارجية الأميركية: بومبيو وزوجته انتهكا القواعد الأخلاقية عندما كان وزيرا ...
دولى
رد ناري من بيريز على رئيس «يويفا» ورئيس الوزراء البريطاني بسبب دوري السوبر ...
رياضة عالمية
الصيام وعدوى «كورونا».. حقائق ونصائح
طب وصحة
ليبي يدخل لعبة كرة القدم المصغرة إلى زامبيا.. ويؤسس لها اتحادا
رياضة محلية
تشاد: مجلس عسكري بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي سيدير البلاد
دولى
ليدز يخطف من ليفربول فرصة حجز مقعد دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ليبي يدخل لعبة كرة القدم المصغرة إلى زامبيا.. ويؤسس لها اتحادا