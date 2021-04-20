إدانة الشرطي ديريك شوفين بتهمة «قتل» جورج فلويد

الشرطي ديريك شوفين، المتّهم الرئيسي. (الإنترنت)

دانت محكمة أميركية الثلاثاء، الشرطي ديريك شوفين بقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد، في قضية هزت الولايات المتحدة على مدار عام، وأظهرت الانقسامات العرقية العميقة في المجتمع الاميركي.

واحتاجت هيئة المحلفين المختلطة عرقيا، والمكونة من سبع نساء وخمسة رجال في مدينة مينيابوليس، إلى أقل من يومين بعد انتهاء جلسات المحاكمة التي استمرت ثلاثة اسابيع للتوصل إلى قرار بالإجماع بأن الشرطي الأبيض مذنب بالتهم الثلاث الموجهة اليه، وفق وكالة فرانس برس.

ويتوقع أن يقضي شوفين البالغ 45 عاما، سنوات طويلة وراء القضبان في قضية مقتل فلويد في 25 مايو العام 2020، التي أثارت احتجاجات عنيفة ضد انعدام العدالة العرقي حول العالم واعتبرت بمثابة اختبار تاريخي لمحاسبة الشرطة.