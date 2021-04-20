إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر.. وارتفاع ضحايا حادث قطار طوخ إلى 23 قتيلا و130 جريحا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 10:36 مساء
أشخاص محتشدون في المكان الذي خرج فيه قطار عن سكته شمال القاهرة. (أ ف ب)

قرّر وزير النقل المصري اللواء كامل الوزير الثلاثاء إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر بعد حادثي قطارات في أقل من شهر أوقعا أكثر من 40 قتيلا، بحسب بيان للوزارة.

وقال البيان إن «رئيس مجلس ادارة الهيئة محمد رسلان شلبي نقل لوظيفة مستشار الوزير لشؤون السكك الحديدية». وأضاف البيان أنه تم تعيين مصطفى عبد اللطيف ابو المكارم في منصب رئيس الهيئة.

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وأكد البيان إجراء تغييرات في قيادات هيئة السكك الحديد خصوصا في قطاعي الصيانة والتطوير «بهدف الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لهيئة السكك الحديدية». وفي السياق ذاته أفاد بيان صادر من النائب العام المصري ليل الثلاثاء بأن حصيلة ضحايا حادث القطار الذي وقع الأحد شمال القاهرة بلغت 23 قتيلا وأكثر من 130 جريحا.

حبس ثلاثة وعشرين متهما
وقال البيان «أمر النائب العام بحبس ثلاثة وعشرين متهما في حادث قطار طوخ (..) وذلك لتسبب بعضهم خطأً في موت ثلاثة وعشرين شخصا وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار رقم 949»، وكانت الحصيلة المعلنة من قبل وزارة الصحة الأحد 11 قتيلا.

ويأتي الحادث الأخير بعد نحو  ثلاثة أسابيع على حادث قطار آخر حصد 20 قتيلا في 26 مارس في محافظة سوهاج بجنوب مصر.

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأسوية بسبب فوضى تعم الطرقات أو العربات القديمة أو حال الطرق والسكك الحديد التي لا تخضع لصيانة جيدة ولمراقبة كافية. وعادة ما تنسب حوادث القطارات لمشاكل تتعلق بالبنى التحتية والصيانة.

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