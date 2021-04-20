السيسي ينعى الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 06:27 مساء
صورة مركبة للرئيس المصري (يمين)، ونظيره التشادي. (أرشيفية: الإنترنت)

بعث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، برقية تعزية في وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي أعلن الجيش التشادي وفاته متأثرًا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء في نص برقية الرئيس المصري: أنه «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب التشادي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس إدريس ديبي، الزعيم الوطني والحكيم الذي قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا الأفريقية في مواجهة التحديات المختلفة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان، ومتمنيًا كل السلام والتقدم للشعب التشادي الشقيق فيما هو قادم».

انتخاب ديبي
وأُعيد انتخاب ديبي، الذي استولى على السلطة في تمرد مسلح العام 1990، لدورة رئاسية سادسة بعد حصوله على 79.32% من أصوات الناخبين وفق النتيجة الأولية للانتخابات الرئاسية التي نقلتها «فرانس برس» مساء الإثنين.

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وخاض ديبي، الذي يعد أحد أقدم زعماء أفريقيا حكمًا، وحليفًا وثيقًا للقوى الغربية التي تقاتل المتشددين الإسلاميين في غرب ووسط أفريقيا، الانتخابات في مواجهة ستة مرشحين غير بارزين.

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