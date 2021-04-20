رئيس أكبر مؤسسة مصنعة للقاحات في العالم يوجه تغريدة إلى الرئيس الأميركي

امرأة أثناء تلقيها اللقاح الماضد لكوفيد في الهند. 9 أبريل 2021 . (أ ف ب)

أرسل رئيس رئيس معهد «الأمصال» الهندي، وهو أكبر مؤسسة مصنّعة للقاحات في العالم تغريدة مباشرة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن داعيًّا إياه لرفع حظر مفروض على تصدير المواد الخام التي يحتاجها بشدة لإنتاج مزيد من اللقاحات، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي خطوة نادرة من نوعها، سلّط رئيس معهد «الأمصال» الهندي، أدار بوناوالا، الضوء على الأزمة التي يشهدها توفير اللقاحات في الدول النامية التي تعتمد العديد منها على الشركة في إمداداتها، وقال على «تويتر»، إلى «رئيس الولايات المتحدة المحترم، إذا كنا سنتحد حقًا لهزيمة هذا الفيروس، فبالنيابة عن قطاع تصنيع اللقاحات خارج الولايات المتحدة، أطلب منك بكل تواضع رفع الحظر على صادرات المواد الخام من الولايات المتحدة؛ ليصبح من الممكن تسريع إنتاج اللقاحات»، ولم يصدر أي رد بعد عبر «تويتر» من جانب الرئيس الأميركي.

وواجه معهد «الأمصال» الهندي الذي يعد أكبر منتج للقاحات في العالم لجهة الحجم، صعوبات في الإيفاء بالطلب على لقاح «أسترازينيكا» الذي يصنّعه، بعدما علّقت الهند تصدير الجرعات في وقت تواجه موجة ثانية واسعة لتفشي الفيروس، وأشار بوناوالا، الأسبوع الماضي إلى أن الإنتاج يواجه «ضغوطًا كبيرة» ودعا الحكومة الهندية إلى تقديم مساعدات مالية.

كما واجه إنتاج الشركة للقاح طورته شركة «نوفافاكس» الأميركية عقبات جرّاء القيود التي تفرضها الولايات المتحدة، حتى إن بوناوالا اعتبر في تصريحات أدلى بها إلى صحيفة هندية الأسبوع الماضي أن الحظر أشبه بـ«منع للقاحات».

ونظرًا إلى الحاجة إليها في وقت قياسي، تنتج اللقاحات المضادة لكوفيد حول العالم بكميات هائلة ما يعني أن المواد الخام بدأت تنفد، وازدادت أهمية معهد «الأمصال» الهندي الذي توصل إلى اتفاق لتوفير 200 مليون جرعة من اللقاحات لبرنامج «كوفاكس» المدعوم من منظمة الصحة العالمية للحصول على اللقاحات وتوزيعها في الدول الأفقر، منذ الوباء إذ تهافتت الدول الثرية أيضًا على شراء لقاحاته.

وسجّلت الشركة عائدات سنوية قياسية بلغت أكثر من 800 مليون دولار في 2019-20، لكن حظر التصدير دفعها لطلب المساعدة المالية من الحكومة الهندية علمًا بأن نيودلهي تدفع لها مبالغ أقل لقاء كل جرعة مقارنة بالسعر الذي تحصل عليه من مبيعاتها خارج البلاد، وأعلنت نيودلهي، الجمعة، أنها ستقدّم دعمًا ماليًّا لشركة «بهارات بايوتيك» المطورة للقاحات لتتمكن من تسريع إنتاجها للقاح «كوفاكسين» المحلي.

وأكدت الحكومة أنها تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية إلى نحو مئة مليون جرعة في الشهر بحلول سبتمبر، وبدأت الهند، التي سجّلت 14 مليون إصابة منذ بدء الوباء، تطعيم الأشخاص البالغة أعمارهم فوق 45 عامًا هذا الشهر، وتهدف إلى تحصين 300 مليون شخص بحلول أغسطس، وأعطت حتى الآن نحو 117 مليون جرعة.