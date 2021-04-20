واشنطن تصف خطط موسكو حظر الملاحة في أجزاء من البحر الأسود بـ«التصعيد غير المبرر»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 09:21 صباحا
قوات من الجيش الروسي, (أرشيفية : الإنترنت)

وصفت الخارجية الأميركية تقارير عن خطط روسية لحظر الملاحة في أجزاء من البحر الأسود بأنه «تصعيد بلا مبرر»، خصوصا أن مثل هذا الإجراء يؤثر على دخول السفن إلى الموانئ الأوكرانية.

وأفادت وسائل إعلام روسية رسمية أن موسكو تعتزم إغلاق أجزاء من البحر الأسود أمام السفن العسكرية وسفن الشحن الأجنبية لمدة ستة أشهر، حسب وكالة «فرانس برس».

وهذه الخطوة في حال دخولها حيز التنفيذ، يمكن أن تؤثر على وصول السفن إلى الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف الذي يرتبط بالبحر الأسود عبر مضيق كيرتش، عند الطرف الشرقي لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا العام 2014.

وقال الناطق باسم الخارجية نيد برايس في بيان: «هذا يمثل تصعيدا آخر بلا مبرر في حملة موسكو المستمرة لتقويض أوكرانيا وزعزعة استقرارها».

وأضاف أن «هذا التطور مثير للقلق بشكل خاص وسط تقارير موثوقة عن حشد روسيا قواتها في شبه جزيرة القرم المحتلة وقرب الحدود الأوكرانية الآن الى مستويات لم نشهدها منذ الغزو الروسي العام 2014».

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وتجددت التوترات بين روسيا والغرب في الأسابيع الأخيرة عقب تصاعد المواجهات بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وحشدت موسكو عشرات الآلاف من قواتها على طول الحدود الشمالية والشرقية لأوكرانيا، وكذلك في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، ما استدعى تحذيرا من حلف شمال الأطلسي.

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