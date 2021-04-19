المجلس الأوروبي يمنح الناشطة السعودية لجين الهذلول جائزة «فاتسلاف هافل» لحقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 10:36 مساء
الناشطة السعودية لجين الهذلول في مكان غير محدد في السعودية بعد إطلاقها، 13 فبراير 2021. (أ ف ب)

منح مجلس أوروبا جائزة «فاتسلاف هافل» لحقوق الإنسان للعام 2020 للناشطة الحقوقية السعودية لجين الهذلول، التي سجنت لفترة طويلة في بلادها، كما أعلنت المنظمة الدولية الإثنين.

واعتبر مجلس أوروبا لجين الهذلول (31 عامًا) «واحدة من قادة الحركة النسوية السعودية». وأضافت المنظمة الأوروبية: «قامت بحملة لإنهاء نظام ولاية الرجل وحظر قيادة المرأة السيارة وتعزيز حماية النساء ضحايا سوء المعاملة في المملكة».

الإقامة الجبرية
لجين الهذلول «أمضت 1001 يوم في السجن بسبب موقفها، ولم يفرج عنها حتى فبراير 2020 لكنها لا تزال تخضع للإقامة الجبرية وغيرها من القيود في بلدها» وفق المجلس.

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وقالت شقيقتها لينا الهذلول، التي تسلمت الجائزة نيابة عنها الإثنين عبر اتصال بالفيديو، إن الدعم الدولي هو «السبيل الوحيد لنا لفضح الظلم في بلدي وحماية الضحايا. شكرًا لإعطائنا القوة لمواصلة نضالنا». وتابعت: «ضحت لجين بنفسها حتى تحصل المرأة في المملكة العربية السعودية على حياة أفضل. وبسبب نشاطها، تم خطفها وسجنها بشكل غير قانوني وتعذيبها بوحشية ووضعها في الحبس الانفرادي لأشهر عدة».

حملة اعتقالات
وأُوقفت الهذلول مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة السيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، ما أثار ردود فعل دولية منددة.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أمرت محكمة في الرياض بسجن الهذلول خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما إدانتها بتهمة التحريض على تغيير النظام و«خدمة أطراف خارجية»، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر.

وأُفرج عنها في 11 فبراير. لكنها تبقى قيد الإفراج المشروط لثلاث سنوات ولا يمكنها مغادرة المملكة لمدة خمس سنوات.

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