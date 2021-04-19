واشنطن وموسكو تواصلان مناقشة عقد أول قمة بين بايدن وبوتين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 10:04 مساء
علما أميركا وروسيا. (الإنترنت)

قال البيت الأبيض إن مستشاري جو بايدن وفلاديمير بوتين بحثا هاتفيًّا، الإثنين، إمكانية عقد أول قمة بين الرئيسين الأميركي والروسي و«سيواصلان» مناقشة الأمر.

اقترح رئيس الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، خلال اتصال هاتفي على بوتين عقد لقاء هذا الصيف في دولة ثالثة بهدف إضفاء الاستقرار على العلاقات بين القوتين المتنافستين بعدما بلغت أدنى مستوياتها، وفق «فرانس برس».

البلدان المستضيفة
وأعربت فنلندا والنمسا خصوصًا عن استعدادهما لاستضافة قمة كهذه التي رحبت بها موسكو على الرغم من فرض عقوبات وعقوبات مضادة بين البلدين الأسبوع الماضي. وتباحث مستشار الأمن القومي لجو بايدن، جايك سوليفان، عبر الهاتف، الإثنين، مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه بالإضافة إلى «عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية» التي لم يُكشف عن تفاصيلها، فإنهما «أثارا احتمال عقد قمة بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا، وقررا البقاء على اتصال» في هذا الصدد.

استعدادات اللقاء
وأشار مجلس الأمن الروسي من جهته إلى أنه تم التطرق إلى «استعدادات اللقاء» و«أهمية المبادرة بسرعة إلى إطلاق آلية ثنائية للاستقرار الاستراتيجي» والتطورات حول البرنامج النووي الإيراني و«المشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية». وأضاف في بيان أن «الجانب الروسي شدد على عدم جواز التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية لروسيا وحلفائها».

وستستمر الاتصالات إلى حين التوصل إلى قرار. في غضون ذلك، أعلن الكرملين أن فلاديمير بوتين سيشارك الخميس عبر الفيديو في القمة العالمية الافتراضية التي ينظمها جو بايدن حول المناخ.

وجاء الرد الروسي الإيجابي وسط تصاعد التوتر بين موسكو والغرب حول الكثير من القضايا الدولية، لا سيما بشأن أوكرانيا والمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مفاجأة: دوري السوبر الأوروبي وراء إقالة مورينيو لاعتراضه
رياضة عالمية
تقرير رواندي: فرنسا «تتحمل مسؤولية كبيرة» عن المجازر والإبادة الجماعية بحق ...
دولى
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 6)
فيديو
المؤدب يتمسك بالهوني في الترجي.. والترهوني وحسن في الأهلي طرابلس بعد جدل المليون...
رياضة محلية
ناس اليوم (الحلقة 6)
فيديو
لمسة وفاء - ساسي كرير (الحلقة 6)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 6)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 6)
فيديو
الغربال (الحلقة 6)
فيديو
يونايتد يحقق فوزه الخامس تواليا ويقلص الفارق مع سيتي إلى 8 نقاط
رياضة عالمية
اقتراح ضريبة الثروات يكتسب زخما على وقع الأزمة العالمية
اقتصاد
الجيش التشادي يدمر رتلا لمتمردين قادمين من ليبيا
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسهل طريقة لتحضير السفنز