جنوب أفريقيا.. حريق كايب تاون يتجه نحو وسط المدينة (فيديو)

حريق قرب مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. (أ ف ب)

أُجلي سكان في كايب تاون في جنوب أفريقيا، الإثنين، مع تقدم الحريق الذي اندلع في اليوم السابق في جبل تايبل ماونتن الشهير، المطل على المدينة باتجاه وسطها الحضري.

وقال دان بلاتو، رئيس بلدية كايب تاون في مؤتمر صحفي، إن «جهود احتواء الحريق تتركز حاليًا على الجبل فوق منطقة فريدهوك، وقد تم إجلاء السكان كإجراء احترازي». كذلك، أُخليت المدارس الموجودة في المنطقة، وفق «فرانس برس».

سفح جبل تايبل

وكان الحريق الذي اندلع عند سفح جبل تايبل، صباح الأحد، وصل خلال النهار إلى جامعة كايب تاون؛ ما أجبر مئات الطلاب على الفرار سيرًا على الأقدام.

وقد تمكّن نحو ألفي إطفائي من إخماد النيران التي كانت تلتهم مباني الجامعة. لكنهم ما زالوا يعملون لمحاولة السيطرة على الحريق الذي كان متجهًا نحو وسط المدينة، الذي أججته الرياح القوية التي حالت حتى الآن دون أي تدخل جوي. وفتح تحقيق في مصدر الحريق الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا. وقالت السلطات المحلية إنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم.

وقال الطالب كوسماس يوانو الذي اضطر لمغادرة مسكنه الجامعي «كان الأمر مروعا». كانت السماء برتقالية اللون والرماد يتناثر في كل مكان، وكان الجميع يصرخ. لقد كانت فوضى. وتم إرسال تبرعات من مواد غذائية ومواد أساسية للطلاب الذين نقلوا إلى أماكن إقامة موقتة.

دمار كامل

وقالت أويالا ساتغور، رئيس المكتبات في جامعة كايب تاون في منشور على «فيسبوك» مساء الأحد، «قسم الدراسات الأفريقية في الجامعة الذي كان يضم في مبنى يعود إلى الثلاثينات مجموعة فريدة من المحفوظات وغرفة قراءة دُمّر بالكامل. فقدنا جزءًا من مجموعاتنا الثمينة».

وتظهر صور مصاحبة للمنشور ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من سقف المبنى ونوافذه. وكذلك، أدى الحريق إلى تضرر منازل خاصة ومواقع تاريخية مثل مطحنة تل موسترت، وفق بيان لسلطات المدينة.

ودعا متنزه تايبل ماونتن الوطني الممتد على مساحة كبيرة من المنطقة غير المبنية في المدينة، عبر الشبكات الاجتماعية، المتنزهين إلى مغادرة المكان، وأصحاب السيارات إلى سحب مركباتهم المركونة في الجوار. وشاركت ثلاث طوافات في إخماد الحريق الذي اندلع في ساعات الصباح، وفق سلطات المدينة.

حريق قرب مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. (أ ف ب)

عناصر إطفاء يشاركون في جهود إخماد حريق قرب مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. (أ ف ب)

محاولات احتواء النيرات المشتعلة في كيب تاون. (الإنترنت)

حريق قرب مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. (أ ف ب)