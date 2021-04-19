ستة آلاف ناخب فلسطيني في القدس الشرقية ينتظرون الموافقة الإسرائيلية

مسن فلسطيني يدلي بصوته في انتخابات سابقة. (الإنترنت)

أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قدرة معظم سكان القدس الشرقية على التصويت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة، في حين يحتاج أكثر من ستة آلاف ناخب منهم لموافقة إسرائيلية.

ومن المفترض أن يتوجه الناخبون الفلسطينيون إلى مراكز الاقتراع في 22 مايو المقبل للمشاركة في الانتخابات التي تعقد للمرة الأولى منذ 15 عامًا، وفق «فرانس برس»

المجلس التشريعي الفلسطيني

وسيختار الناخبون الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو مجلس النواب الذي يضم 132 مقعدًا. ومن بين المرشحين نحو 60 فلسطينيًّا من القدس الشرقية المحتلة.

ولطالما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (86 عامًا) على أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها إذا لم يشارك في التصويت فلسطينيو القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها لاحقًا.

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وبحسب لجنة الانتخابات، بعث الفلسطينيون برسالة إلى الجانب الإسرائيلي، مؤكدين فيها إجراء الانتخابات في القدس والضفة والقطاع «وفق البروتوكولات المتفق عليها، وكما تم في الانتخابات الماضية».

وقالت اللجنة إن عملية الاقتراع يمكن أن تتم في «ستة مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية تتسع لنحو 6300 شخص». وتحتاج هذه الخطوة التي تتعلق بالتسجيل الجغرافي لهؤلاء السكان، ووفق ما نصت عليه اتفاقية أوسلو (1993)، إلى موافقة إسرائيل التي تسيطر على مراكز البريد.

موافقة إسرائيلية

وأشارت لجنة الانتخابات إلى إمكانية تصويت بقية الناخبين المؤهلين، وعددهم نحو 150 ألفًا في مراكز الاقتراع في ضواحي المدينة، حيث لا حاجة لموافقة إسرائيلية. وقالت اللجنة إنها جهزت 11 مركزًا انتخابيًّا في الضواحي.

ولم يعلق ناطق باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الطلب الفلسطيني. ورأت الناطقة السابقة باسم منظمة التحرير الفلسطينية المحامية ديانا بطو، الإثنين، أن التصويت في القدس الشرقية قد يكون عائقًا أمام الانتخابات.

وقالت: «هناك الكثير من الأمور التقنية التي يمكن القيام بها للالتفاف على هذه العقبات ولكن ليس هذا هو المهم»، موضحة أن الأهم هو وصول المرشحين إلى القدس وعقد حملاتهم الانتخابية والتصويت هناك.

وقالت بطو إنه دون هذه الضمانات سيكون هناك «سبب يدفعهم إلى الإلغاء (الانتخابات)». وتحظر إسرائيل، التي تعتبر القدس كاملة عاصمتها الموحدة، أي مظهر سيادي فلسطيني في القدس الشرقية التي يعيش فيها نحو 300 ألف فلسطيني، وينشد الفلسطينيون إعلانها عاصمة لدوتهم المستقبلية.

وفي حال عقدت الانتخابات الفلسطينية يمكن للناخبين الاختيار من بين 36 قائمة انتخابية بينها قائمة لحركة حماس وعدة قوائم لحركة فتح.