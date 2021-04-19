وفاة المعارض السوري البارز ميشال كيلو متاثراً بفيروس كورونا

المعارض السوري البارز ميشال كيلو خلال حضوره مؤتمراً صحفياً في مقر صحيفة "لوموند" في باريس. (أ ف ب)

توفي الإثنين المفكر البارز والمعارض المخضرم ميشال كيلو، أحد أبرز وجوه المعارضة السورية في المنفى، متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس كورونا في باريس، وفق ما نعاه زملاؤه.

وكتب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر الحريري على تويتر «خسارة كبيرة برحيل الأستاذ ميشيل كيلو اليوم إثر إصابته بكورونا»، وفق «فرانس برس».

ونعى الائتلاف في بيان رسمي غياب «قامة فكرية ووطنية كبيرة عاش حياته من أجل سوريا، وناضل ضد الاستبداد لأكثر من خمسين عاماً». كيلو هو معارض ليبرالي علماني وكاتب ومترجم. ولد في مدينة اللاذقية عام 1940، وكان عضواً في الحزب الشيوعي السوري ومن أبرز المعارضين لحكم عائلة الأسد منذ عقود.

السجن ثلاثة أعوام

اعتقل مرات عدة، أثناء حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد بين عامي 1980 و1983 ثم في العام 2006 خلال حكم الرئيس الحالي بشار الأسد. وحكمت عليه المحكمة العسكرية عام 2007 بالسجن ثلاثة أعوام، وتم الافراج عنه بعد انتهاء محكوميته.

وكان كيلو من أبرز قادة ما عرف بـ«ربيع دمشق» القصير الأمد، بعد وصول بشار الأسد إلى الحكم. كما كان من أبرز موقعي اعلان دمشق في عام 2006 ونشر مقالات رأي في صحف عدة لبنانية وعربية.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات ضد النظام في عام 2011، جاهر كيلو بتأييده للتظاهرات السلمية منذ انطلاقها وللمطالبة بالحرية والديمقراطية، ما عرّضه لمضايقات غادر على إثرها سوريا. واستقر منذ سنوات في باريس. ومثّل كيلو التيار الليبرالي في الائتلاف السوري، الذي انضم الى صفوفه صيف عام 2013، قبل أن ينسحب منه لاحقاً إثر خلافات.

ولطالما انتقد كيلو تشرذم قوى المعارضة وداعميها. وقال في حوار مع وكالة «فرانس برس» في باريس في 30 سبتمبر 2015، إن انخراط قوى اقليمية ودولية في النزاع السوري أدى إلى «أننا أصبحنا رهينة الألعاب السياسية والدبلوماسية الدقيقة» للدول التي بات كل منها يملك «ورقة سورية».

النظام السوري صار وراءنا

وفي حوار مع مركز أبحاث سوري معارض تزامناً مع اتمام النزاع عامه العاشر، قال كيلو في 16 مارس الماضي «ليس هناك بعد الآن من يستطيع أن يعيد السوريين الى زمن ما قبل 15 مارس 2011»، مضيفاً «السوريون اجتازوا المسافة الضرورية لترك النظام وراءهم، النظام السوري صار وراءنا ولا يستطيع على الإطلاق أن يأتي بنا مرة أخرى الى حيث كنا، تحت سلطته، تحت أيديه، تحت عنفه،.. تحت اعتقالاته، هذا زمن مضى».

نعى معارضون وناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي كيلو. وغرّدت المعارضة السورية المقيمة في لبنان عليا منصور «ميشال كيلو أمضى حياته معارضاَ لنظام الأسدين، مناضلاً في سبيل حرية وديموقراطية سورية والسوريين.. خسارة وغصّة أن ترحل قبل أن تشهد سقوط الطاغية».