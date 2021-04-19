انخفاض أعداد المهاجرين غير النظاميين العابرين نحو أوروبا

مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت وكالة خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبية «فرونتكس» بانخفاض أعداد المهاجرين غير النظاميين العابرين نحو أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 7% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لوكالة «آكي» الإيطالية.

وأشارت الوكالة، في أحدث تقاريرها، إلى أن عدد محاولات العبور التي جرى إحصاؤها هذا العام وصلت إلى 24 ألف محاولة، منها 5750 خلال شهر مارس الماضي، ولاحظ التقرير أن عدد مَن حاولوا العبور خلال شهر مارس الماضي قد انخفض بمعدل 4% عن الشهر نفسه من العام الماضي، كما أوضحت الوكالة أن انخفاض عدد مَن يحاولون العبور ينسحب على طريقي شرق وغرب البحر الأبيض المتوسط.

هذا ولا تزال «فرونتكس» تحت نار الانتقادات والتحقيقات بسبب اتهامات بـ«الضلوع في مساعدة سلطات بعض الدول الأعضاء في عمليات صد قوارب المهاجرين غير النظاميين في عرض البحر، وكذلك التواطؤ في حالات ترحيل جماعية».