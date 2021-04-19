معركة الخلافة الألمانية: «الخضر» يرشّح بيربوك لخلافة ميركل

أنالينا مرشحة حزب الخضر على منصب المستشارية الالمانية( أرشيفية: إنترنت)

رشّح حزب الخضر الألماني، اليوم الإثنين، رئيسته المشاركة أنالينا بيربوك لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل، في تحدٍ للمحافظين العالقين في معركة شرسة من أجل المنصب، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس المشارك للحزب روبرت هابيك: «كلانا يريد المنصب لكن في النهاية، لا يمكن إلا لأحدنا الحصول عليه. لذا جاءت اللحظة اليوم للإعلان بأن مرشحة الخضر للمستشارية ستكون أنالينا بيربوك».

وما زال اليمين الألماني منقسمًا أكثر من أي وقت مضى بشأن تعيين زعيم لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل في الخريف، ولم تظهر أيّ تسوية رغم الموعد النهائي الذي حُدّد، مساء الأحد، وذلك خلافًا لكل التوقّعات.

وتجري المنافسة الداخليّة لقيادة المحافظين إلى الانتخابات التشريعيّة في 26 سبتمبر، بين خليفة ميركل على رأس الحزب الديمقراطي المسيحي أرمين لاشيت، ونظيره في الحليف البافاري ماركوس زودر.