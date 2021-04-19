خليفة ميركل يزيد انقسامات اليمين الألماني

زاد انقسام اليمين الألماني أكثر من أي وقت مضى بشأن اختيار زعيم لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل في الخريف، ولم تظهر أيّ تسوية رغم الموعد النهائي الذي حُدّد، مساء الأحد، وذلك خلافًا لكلّ التوقّعات.

وتجري المنافسة الداخليّة لقيادة المحافظين إلى الانتخابات التشريعيّة في 26 سبتمبر، بين خليفة ميركل على رأس الحزب الديمقراطي المسيحي أرمين لاشيت، ونظيره في الحليف البافاري ماركوس زودر.

ويمتلك الأوّل ورقتَين، الأولى أنّ حزبه أكبر والثانية أنّه يحظى بدعم الكوادر الرئيسية في حزبه.

لكنّ شعبيته لدى الرأي العام متدنية، تفوقها بنسبة كبيرة شعبية منافسه.

لاشيت يتحدى نظيره البافاري ماركوس زودر

ووفق استطلاع حديث أجرته محطة «إيه آر دي»، يعتقد 44% من الألمان أن ماركوس زودر هو الأنسب لقيادة المحافظين في الانتخابات، في مقابل 15% للاشيت.

ويبدو أن ماركوس زودر في وضع أفضل لضمان حصول اليمين الألماني على نتيجة أفضل في انتخابات سبتمبر التي ستتنحى عقبها أنغيلا ميركل بعد 16 عامًا في السلطة.

هذه المنافسة تحولت إلى خلاف، ما يُهدّد بانقسام المعسكر الألماني المحافظ.

وأكد الرجلان في البداية رغبتهما في الاتفاق بينهما على زعيم المستقبل قبل نهاية الأسبوع. لكنهما لم يتوصلا إلى أي اتفاق، مساء الأحد، وفق ما قال مصدر مطّلع على المحادثات لوكالة فرانس برس.

وكتبت صحيفة "بيلد" اليومية التي تتوقّع إرجاء القرار إلى الأسبوع المقبل، أنّ «الوضع ما زال متوتّرًا، ولا نرى تسوية تؤدّي إلى انسحاب أحد منهما».

وبالتالي قد يعود أمر اختيار الزعيم المقبل لليمين إلى النوّاب المحافظين من الحزبين اللذين يُشكّلان مجموعة واحدة ستجتمع الثلاثاء.

وتعتبر المواجهة بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي أمرًا نادرًا منذ التحالف الذي قام بين الحزبين الشقيقين بعد الحرب.

غير أنهما كانا قد تواجها بشدة على منصب المستشارية في العام 1980، وفي ذلك الوقت، كان البافاري فرانز جوزيف شتراوس هو الفائز.

الخلاف يهدد تحالف معسكر المحافظين

وحذرت صحيفة "بيلد" من أن الحركتين "تتقاتلان مع بعضهما البعض"، بينما قالت مجلة دير شبيغل إن الأمر قد يصل إلى الانفصال.

ووسط كل ذلك، تبقى أنغيلا ميركل صامتة بعد أن أعلنت عدم الرغبة في التدخل في مسألة خلافتها.

ويرى البعض في حزبها أن عليها الآن التدخل لمنع هذه المعركة من إضعاف المعسكر المحافظ بشكل دائم قبل الانتخابات التشريعية.