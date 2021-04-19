الرئيس التونسي يعزي السيسي في ضحايا حادث قطار طوخ

صورة مركبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار)، ونظيره التونسي قيس سعيد (يمين). (الإنترنت)

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء الأحد اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي قيس سعيد، أعرب فيه عن تعازيه في ضحايا حادث قطار طوخ.

ونقلت الصفحة الرسيمة للرئاسة المصرية أن الرئيس التونسي «تمنى الشفاء العاجل للمصابين »، وأعرب السيسي عن تقديره لمواقف الرئيس التونسي الداعمة لبلاده.

- حصيلة جديدة من وزارة الصحة المصرية: 11 قتيلا ومئة جريح في حادث القطار

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، وفاة 11 شخصًا على الأقل وإصابة 98 آخرين في حادث قطار في شمال القاهرة.

وخرجت ثماني عربات من القطار الذي كان متجهًا من القاهرة إلى المنصورة، الواقعة على مسافة 130 كيلومترًا شمال العاصمة، عن السكة في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية. وكان تقرير سابق أفاد بإصابة 97 شخصًا، بحسب «فرانس برس».