5 صواريخ تضرب قاعدة عسكرية عراقية تضم متعاقدين أميركيين

جنود أميركيون في العراق. (أرشيفية: أ ف ب).

قال الجيش العراقي في بيان إن خمسة صواريخ على الأقل أصابت القاعدة الجوية العسكرية العراقية في مدينة بلد شمال العاصمة بغداد، الأحد، مما أدى إلى إصابة جنديين عراقيين.

كان مسؤولون أمنيون قالوا في وقت سابق إن الصواريخ وهي من طراز كاتيوشا سقطت في منطقة القاعدة الجوية التي تضم متعاقدين أميركيين، دون ورود أنباء عن وقوع قتلى أو مصابين، بحسب «رويترز».

هجمات صاروخية

وكان آخر هجوم تعرضت له هذه القاعدة قد وقع في الرابع من أبريل عندما سقط صاروخان على الأقل في المنطقة المجاورة لها، التي يقطنها عدد قليل من السكان. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن جماعات مسلحة، يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران، أعلنت مسؤوليتها عن حوادث مماثلة في السابق.

ويتهم المسؤولون الأميركيون فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية على نحو متكرر على منشآت أميركية في العراق، بما في ذلك السفارة الأميركية في بغداد.