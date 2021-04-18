الاتحاد الأوروبي «قلق» بشأن صحة نافالني في سجنه الروسي

الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل. (آكي)

أعرب الاتحاد الأوروبي الأحد عن «قلقه البالغ» بشأن التقارير التي تفيد بأن صحة المعارض الروسي أليكسي نافالني تتدهور في السجن ودعا إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عنه».



وصرح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس» أن الأمر مدرج على جدول أعمال مؤتمر افتراضي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقد الاثنين، حسب وكالة «فرانس برس». وألقي القبض على نافالني في كانون الثاني/يناير لدى عودته إلى روسيا بعد فترة نقاهة أمضاها في ألمانيا عقب تعرضه لعملية تسميم اتهم موسكو بالوقوف خلفها. وقد نفت روسيا تلك الادعاءات.

وحكِم عليه بالحبس عامين ونصف العام لإدانته بتهمة انتهاك شروط إطلاق سراحه المشروط في قضية فساد سابقة في وسجن في معسكر بوكروف الواقع على مسافة 100 كيلومتر شرق موسكو والذي يعتبر أحد أكثر السجون تشددا في روسيا. وبدأ المعارض البالغ من العمر 44 عاما إضرابا عن الطعام في 31 آذار/مارس للمطالبة بعلاج طبي مناسب لآلام الظهر والخدر الذي يعانيه في رجليه ويديه.

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ويوم السبت، قال أطباء نافالني إن صحته تدهورت بسرعة وطالبوا مسؤولي السجن بالسماح لهم برؤيته على الفور. وبعدما حذرت الحكومة الأميركية من «عواقب» في حال وفاة نافالني في السجن، قال سفير روسيا في بريطانيا أندريه كيلين الأحد إن زعيم المعارضة «لن يترك ليموت في السجن».

ودعا بوريل روسيا إلى منح نافالني إمكان الوصول الفوري إلى «أطباء يثق بهم» وشدد على أن «السلطات الروسية مسؤولة عن سلامة نافالني وصحته في السجن». وقال إن توقيف نافالني «مسيّس» ويتعارض مع التزامات روسيا في مجال حقوق الإنسان.ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض في أكتوبر عقوبات على ستة مسؤولين روس بسبب محاولة اغتيال نافالني وفي فبراير فرض عقوبات على أربعة أفراد آخرين بسبب توقيف نافالني وسجنه.

وتابع بوريل «قضية نافالني ليست حادثة منفردة بل تؤكد نمطا سلبيا لتقلص مساحة المعارضة والمجتمع المدني والأصوات المستقلة في روسيا».