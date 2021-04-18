كندا تطالب بايدن بإثبات جدّيّته ..وتشيد بالصين

قمة المناخ الأخيرة في سبتمبر 2019 داخل الأمم المتحدة في نيويورك ( أرشيفية: إنترنت)

القاهرة ـ الوسط

اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنه سينبغي على الرئيس الأميركي جو بايدن إثبات جدّيّته والتزامه في مكافحة الاحترار المناخي أثناء قمة يُفترض أن تجسّد عودة الولايات المتحدة إلى هذه القضية البيئية البارزة.

وفور وصول بايدن إلى البيت الأبيض، أعلن عودة بلاده إلى اتفاقية باريس حول المناخ الموقعة العام 2015، بعد أربع سنوات من انسحاب الولايات المتحدة منها في عهد سلفه دونالد ترامب.

وتمثل القمة العالمية التي ستُعقد في 22 و23 أبريل الجاري، أول لقاء واسع النطاق حول مسألة المناخ ينظّمه بايدن.

قمة أبريل تحد جديد لادارة الرئيس الأميركي

وقال رئيس الوزراء الكندي أثناء المقابلة عبر الإنترنت الجمعة «الالتزام الذي أظهرته الولايات المتحدة عقب بُعدها لسنوات عن طاولة المفاوضات بشأن المناخ هو أمر سيراقبه الناس فعلياً عن كثب أثناء القمة؛ ليتأكدوا من أنها جدية وملتزمة».

وستتسلط الأضواء على الصين، وهي قوة اقتصادية عملاقة أخرى وأول منتج للغازات الدفيئة في العالم بالقيمة المطلقة.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين السبت أنهما «تتعهدان التعاون بشأن قضية ملف تغير المناخ»، في بيان مشترك، وقعه في شنغهاي المبعوث الأميركي لشؤون المناخ جون كيري ونظيره الصيني شي شينهوا.

ومنذ توقيف كندا المديرة المالية لشركة هواوي أواخر العام 2018 بطلب من الولايات المتحدة واعتقال الصين بعد أيام مواطنَين كنديَين متهمَين بالتجسس، تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين بكين وأوتاوا إلى أدنى مستوياتها.

إشادة كندية بالتزام الصينيين

لكن في الملف البيئي، يؤكد ترودو لنظرائه الغربيين أن الصينيين «يأخذون على محمل الجدّ ضرورة تخفيض التلوّث».

ووعد الرئيس الصيني شي جينبينغ مرة جديدة الجمعة خلال مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بتحقيق «الحياد الكربوني» بحلول العام 2060.