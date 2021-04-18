كوبا: «ديناصورات» الحزب الحاكم يغادرون المشهد السياسي

راؤول كاسترو مع رئيس كوبا ميغيل ديازكانل. (أ ف ب)

في خطوة اعتبرت تاريخية، أكد راؤول كاسترو (89) سنة، استقالته من منصب السكرتير الأول للحزب السياسي الوحيد المسموح به في البلاد خلال مؤتمر للحزب الشيوعي في كوبا منهيًّا بذلك حقبة دامت لأكثر من 60 عامًا.

وعينت الحكومة الكوبية عشية مؤتمر الحزب الشيوعي، الجنرال ألفارو لوبيز مييرا (77 عامًا) وزيرًا للقوات المسلحة الثورية بدلًا من الجنرال المخضرم الآخر ليوبولدو سينترا فرياس (79 عامًا)، وقال الحزب، في بيان رسمي، إن هذا التغيير يأتي بناء على طلب، راؤول كاسترو، الذي تنازل عن منصبه كأمين عام للحزب الوحيد في الجزيرة للرئيس ميغيل دياز كانيل (60 عامًا)، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

مغادرة ديناصورات الحزب الحاكم

وتشهد كوبا مغادرة ديناصورات الحزب الحاكم للمشهد السياسي؛ حيث من المفترض أن يتقاعد راؤول كاسترو، وأيضًا بعض أبرز أسماء الجيل التاريخي الذي صنع ثورة 1959 بمن فيهم الرجل الثاني في الحزب خوسيه رامون ماتشادو فينتورا (90 عامًا) والقائد راميرو فالديس (88 عامًا)، وبالتالي، سيترك ليوبولدو سينترا فرياس المعروف شعبيا باسم «بوليتو» المكتب السياسي للحزب المؤلف من 17 عضوًا وقلب السلطة في كوبا.

وانضم فرياس الذي كان من قدامى المحاربين في الثورة، إلى جيش المتمردين التابع لفيدل كاسترو في سن السادسة عشرة في 1957 قبل أن يتابع دراساته العسكرية في تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفياتي السابقين، وبعد تنفيذه مهمات عسكرية في أنغولا وإثيوبيا في ثمانينات القرن الماضي، أعلنه البرلمان الذي كان عضوًا فيه منذ العام 1976، بطل الجمهورية.

وقد عيّن وزيرًا للقوات المسلحة وهي مؤسسة من ركائز النظام الكوبي، في 2011؛ ليصبح ثالث رجل يتولى هذا المنصب في 62 عاما بعد راؤول كاسترو وخوليو كاساس ريغييرو، أما ألفارو لوبيز مييرا فكان نائبه ورئيس الأركان. وهو عضو في المكتب السياسي وقد شارك أيضًا في الحملات العسكرية في إفريقيا.

وافتُتح أول من أمس الجمعة في كوبا مؤتمر الحزب الشيوعي الذي سيستمر أربعة أيام، والذي يشكّل هذا العام حدثًا تاريخيًّا إذ سيضع حدًا لستة عقود من حكم الأخوين كاسترو اللذين حل محلهما الآن جيل جديد، وجاء في تغريدة أطلقها، ميغيل دياز كانيل، الذي سيتولى بحلول الإثنين رئاسة الحزب «إنه مؤتمر الاستمرارية»، مشددًا على أن الخطوط التوجيهية لأحد آخر خمسة بلدان شيوعية في العالم، لن تتغيّر.

فبعد وفاة فيدل كاسترو في 2016، سيسمح تقاعد راؤول الذي سيبلغ قريبا 90 عامًا والذي سلم الشعلة إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل (60 عامًا)، بطي صفحة تاريخية للجزيرة وسكانها الذين لم يعرفوا خلال أكثر من 60 سنة أي أسرة حاكمة أخرى غير عائلة الثائرَين.

وقال رامون بلاندي الناشط الشيوعي، البالغ من العمر (84 عامًا)، وهو يضع كمامة من القماش على وجهه لحماية نفسه من فيروس كورونا «راؤول لن يكون على رأس الحزب بعد الآن، لكن في حال وجود مشكلة سيكون راوول موجودًا، فهو ما زال حيًّا»، ومن المؤكد أن ميغيل دياز كانيل (60 عامًا) «لا يزال شابًا»، على حد قوله، لكنه «يواجه مشاكل فعلًا».