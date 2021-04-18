الجيش التشادي يدمر رتلا لمتمردين قادمين من ليبيا

عناصر من الجيش التشادي في نجامينا (أرشيفية: إنترنت)

القاهرة ـ نجامينا بوابة الوسط

أعلن الجيش التشادي أنه "دمر" السبت رتلا من المتمردين هاجم شمال البلاد في 11ابريل الجاري يوم الانتخابات الرئاسية المحسومة بالتأكيد لمصلحة الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاما حسب وكالة«غرانس برس».

وأكدت هيئة أركان الجيش التشادي في بيان تلاه الناطق باسمها أزيم برماندوا أغونا أن «قوات الدفاع والأمن دمرت بالكامل رتلا من المتمردين الذين توغلوا في شمال كانيم».

أضاف أن «عمليات التمشيط مستمرة لاعتقال آخر الهاربين»، موضحا أنه سيتم إعلان حصيلة في وقت لاحق.

وقبل أسبوع توغل متمردو «جبهة التناوب والتوافق في تشاد» وهي مجموعة سياسية عسكرية تشادية معظم أعضائها من أفراد قبائل الغوران الاتنية الصحراوية، في شمال البلاد.

وفي سلسلة جبال تيبستي وعلى الحدود مع ليبيا، يخوض المتمردون باستمرار مواجهات مع الجيش التشادي.

وأوقفت عمليات قصف فرنسية بطلب من نجامينا في فبراير 2019 تقدم المتمردين الذين جاؤوا من ليبيا لمحاولة إطاحة الرئيس ديبي.

وفي فبراير 2008 تمكن المتمردون في هجوم من الوصول فعليا إلى أبواب القصر الرئاسي قبل صدهم بفضل الدعم الفرنسي.

وتضم نجامينا مقر عملية «برخان» الفرنسية لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل التي أطلقت في 2014.

ولفرنسا وجود شبه دائم في مستعمرتها السابقة منذ الاستقلال في 1960.

توقعات الناطق باسم الحكومة

وأكد وزير الاتصال التشادي الناطق باسم الحكومة شريف محمد زين في تغريدة على تويتر مساء السبت أن "مغامرة المرتزقة من ليبيا انتهت كما سبق و أعلن".

وصرح زين أن "المعارك تجري على بعد حوالى خمسين كيلومترا من حدود النيجر وحوالي مئتي كيلومتر من ماو البلدة التي تبعد نحو 300 كلم إلى الشمال من نجامينا.



واشنطن تدعو دبلوماسييها إلى اامغادرة

من جهتها دعت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، الدبلوماسيين غير الأساسيين في السفارة الأمريكية لدى تشاد إلى مغادرتها، بسبب هجمات محتملة من المعارضين المسلحين على العاصمة.

وشملت الدعوة، بالإضافة إلى الموظفين غير الأساسيين بالسفارة، أيضا، عائلات الموظفين الأمريكيين المتمركزين، بسبب "أن الجماعات المسلحة تتحرك نحو العاصمة نجامينا".

وجاء في بيان للوزارة: "نظرا لقرب المسلحين المتزايد من نجامينا، واحتمال اندلاع أعمال عنف في المدينة، صدرت أوامر لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بمغادرة تشاد عن طريق شركات الطيران التجارية".



وتشاد موطن لنحو نصف مليون لاجئ من دول مجاورة هي السودان ونيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى، وهناك 330 ألف تشادي من النازحين داخليا، غالبيتهم في منطقة بحيرة تشاد المضطربة حيث ينشط عناصر "بوكو حرام".