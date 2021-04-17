بدء مراسم تشييع الأمير فيليب بحضور الملكة إليزابيث الثانية (شاهد بث مباشر)
القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أبريل 2021, 04:13 مساء
الأمير فيليب. (الإنترنت)
بدأت مراسم تشييع جثمان الأمير فيليب، السبت، مع نقل نعشه من قلعة وندسور إلى كنيسة سانت جورج بحضور الملكة إليزابيث الثانية وأفراد العائلة.
ومشى أولاد الأمير الراحل الأربعة، تشارلز وآن وأندرو وإدوارد، خلف النعش بعد تأدية الحرس الوطني التحية له، يرافقهم حفيداه وليام وهاري. وأعلنت بريطانيا دقيقة صمتًا تكريمًا للأمير فيليب، وفق «فرانس برس».
وواكب الأمير فيليب بصمت زوجته الملكة إليزابيث الثانية لأكثر من 73 عامًا، لكن الرجل الذي توفي قبيل بلوغه المئة عام بنحو شهرين، أظهر خلال عقود طويلة في العائلة الملكية قوة وصلابة كبيرتين في مواجهة تحديات ضحّى خلالها بمسيرته في سبيل حبه، وفقًا لوكالة «فرانس برس».
فارق دوق إدنبره الحياة في قصر وندسور بعدما أمضى شهرًا كاملًا في المستشفى في لندن إثر تعرضه لالتهاب ومشكلة في القلب، وكان فيليب أعلن لسكرتيره الخاص مايكل باركر قبيل زواجه سنة 1947 أن «وظيفتي الأولى والثانية والأخيرة هي ألا أتخلى يومًا عن الملكة» وأظهرت الملكة إليزابيث الثانية امتنانها لهذا التفاني، إذ وصفت زوجها في تصريحات علنية بأنه «قوتها» و«سندها»، مع ذلك، اصطدم الأمير فيليب طويلًا بالقيود البروتوكولية للعائلة الملكية البريطانية، التي تتعارض مع طباعه خصوصًا مع دعاباته غير الموفقة بنظر البعض وتعليقاته التي وُصفت بالعنصرية.
الأمير فيليب القادم من بلاد الإغريق
وُلد فيليب في جزيرة كورفو اليونانية في العاشر من يونيو 1921، بلقب أمير اليونان والدنمارك. وحين كان عمره 18 شهرًا، أُرغم عمه ملك اليونان على التنحي فيما نُفي والده بعد الحرب اليونانية - التركية، وهرب فيليب مع والديه وشقيقاته الأربع على متن سفينة تابعة للجيش البريطاني.
وشكّل ذلك بداية طفولة طبعتها الوحدة والاضطرابات، بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وأدخلت والدته في حال اكتئاب إلى المستشفى وانتقلت بعدها إلى دير للراهبات، فيما انتقل والده للعيش في موناكو، أما فيليب، فأُرسل في نهاية المطاف إلى إسكتلندا حيث تابع تعليمه في مدرسة داخلية تتبع نظامًا صارمًا، ولم يكن يرى عائلته إلا في مناسبات نادرة.
واعتبارًا من سنة 1939، التحق بكلية البحرية الملكية في دارتموث جنوب إنجلترا، حيث اكتشف دعوته والتقى للمرة الأولى الأميرة إليزابيث، فوقعت فتاة الثلاثة عشرة ربيعًا حينها في غرام العسكري الوسيم البالغ 18 عامًا، خدم في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية، فتميز سريعًا وأصبح من أصغر الضباط في البحرية الملكية مع مسيرة واعدة في الأفق.