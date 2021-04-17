بدء مراسم تشييع الأمير فيليب بحضور الملكة إليزابيث الثانية (شاهد بث مباشر)

الأمير فيليب. (الإنترنت)

بدأت مراسم تشييع جثمان الأمير فيليب، السبت، مع نقل نعشه من قلعة وندسور إلى كنيسة سانت جورج بحضور الملكة إليزابيث الثانية وأفراد العائلة.

ومشى أولاد الأمير الراحل الأربعة، تشارلز وآن وأندرو وإدوارد، خلف النعش بعد تأدية الحرس الوطني التحية له، يرافقهم حفيداه وليام وهاري. وأعلنت بريطانيا دقيقة صمتًا تكريمًا للأمير فيليب، وفق «فرانس برس».

وواكب الأمير فيليب بصمت زوجته الملكة إليزابيث الثانية لأكثر من 73 عامًا، لكن الرجل الذي توفي قبيل بلوغه المئة عام بنحو شهرين، أظهر خلال عقود طويلة في العائلة الملكية قوة وصلابة كبيرتين في مواجهة تحديات ضحّى خلالها بمسيرته في سبيل حبه، وفقًا لوكالة «فرانس برس».