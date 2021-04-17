الاتحاد الأوروبي: ممثلو 5 دول يستأنفون المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني

نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عند وصوله لفندق «غراند فيينا». 16 أبريل 2021. (أ ف ب)

تتواصل المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني السبت في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها، إثر تصاعد التوتر نتيجة رفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن «اللجنة التي يرأسها الاتحاد الأوروبي تستأنف أعمالها على المستوى السياسي غداة نقاشات ثنائية وبين الخبراء»، موضحًا: أنه «سيشارك فيها ممثلون عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران».

يهدف الحوار إلى تحديد عقوبات يجب على واشنطن إلغاؤها وتدابير يجب على طهران اتخاذها للعودة إلى الالتزام بالاتفاق، من جهته، تحدث السفير الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف عبر «تويتر» عن «تقدم بطيء لكن مستمر»، فيما نقلت وسائل الإعلام الإيراني عن المفاوض الإيراني قوله إن اللقاء يرمي إلى «تقرير طريقة ونسق» مواصلة النقاشات.

وبدأت إيران الجمعة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ما يمثل التراجع الأهم حتى الآن عن بنود الاتفاق الذي أبرم في العاصمة النمساوية العام 2015 مع القوى الكبرى.

وعبّر الرئيس الأميركي جو بايدن عن أسفه لأن قرار إيران لا يُساعد «إطلاقا» في إنهاء الجمود، لكنه أضاف أن واشنطن «راضية لرؤية أن إيران تُواصل المشاركة في المناقشات»، وتتفاوض الولايات المتحدة وإيران بشكل غير مباشر بوساطة الأوروبيين.

وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أحاديا من الاتفاق العام 2018 وأعاد فرض عقوبات على إيران، لكن بايدن يريد الرجوع عن القرار بشرط أن تعاود الجمهورية الإسلامية الالتزام بتعهداتها الواردة في الاتفاق التي تخلّت عنها تدريجيا.