صلاة حاشدة في المسجد الأقصى في أول جمعة من رمضان منذ انتشار كوفيد

فلسطينيون يشاركون في صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس, 16 أبريل 2021, (أ ف ب)

توافد عشرات الآلاف على المسجد الأقصى، في أول جمعة من شهر رمضان لأداء الصلاة فيه، في أكبر حشد من نوعه منذ انتشار جائحة كوفيد في 2020.

وقال مدير عام أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، «صلى اليوم سبعون ألفًا في أول صلاة جمعة من رمضان».

وجاء المصلون من القدس ومن الضفة الغربية المحتلة، وكذلك من البلدات والمدن العربية داخل الأراضي المحتلة، ولم يتسنَ لفرانس برس التأكد من الرقم من مصدر ثان.

ونشرت شرطة الاحتلال، قوات كبيرة منذ ساعات الصباح الباكر، في منطقة القدس الشرقية المحتلة وأزقة البلدة القديمة، وأغلقت محاور الطرق.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها اتخذت هذه الإجراءات «بهدف السماح بحرية ممارسة الطقوس الدينية لعشرات آلاف المسلمين، الذين وصلوا لأداء الصلاة وبهدف الحفاظ على النظام العام وتنظيم حركة المرور».

وفرضت حكومة الاحتلال في العام الماضي، قيودًا صارمة تزامنت مع بدء شهر رمضان، ومنعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى مع منع التجمعات لاحتواء الوباء.

ويأتي السماح بالصلاة في الأقصى بعد حملة تطعيم واسعة شملت أكثر من نصف سكان الكيان المحتل، بمن فيهم سكان القدس الشرقية الفلسطينيون.

وسمحت تل أبيب لعشرة آلاف فلسطيني من الضفة الغربية، تلقوا اللقاح ضد كوفيد بالمجيء للصلاة، وفق مكتب التنسيق الحكومي الإسرائيلي التابع لوزارة الدفاع.

«سجاجيد الصلاة»

في باحات المسجد، افترش المصلون نساء ورجالاً السجاجيد للصلاة، وعند انتهائها لفوها ووضعوها على أكتافهم وغادروا المسجد.

وقال داود سلهب ذو اللحية البيضاء الكثيفة، وهو من سكان القدس الشرقية، إن السماح بالصلاة في الأقصى «يوم ذهبي».

وقال مجد أبو مياله (27 عامًا) المقيم أيضًا في القدس، إنه تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا الذي ساعد في خفض معدلات العدوى، لكن عمته المقيمة في رام الله لم تحصل على تصريح للمجيء.

وأضاف: «في كل عام في رمضان تدخل القدس للصلاة. لكن ليس هذا العام. كان الأمر صعبًا، طلبوا منها أن تحصل على تصريح».

وأشار الشاب أشرف شويكي، وهو من القدس أيضًا إلى أنه وجد «صعوبة في الوصول إلى المسجد بسبب حواجز الشرطة الكثيرة».

وأعاد قوات الاحتلال، أعدادًا كبيرة بحسب مصور «فرانس برس» من المعابر العسكرية لعدم حملهم تصاريح لدخول القدس، وقال أبومحمد الذي قدم من الخليل إلى معبر بيت لحم: «لقد حصلت على التطعيم وعمري أكثر من 65 سنة، لكنهم أعادوني ولم يقولوا السبب».

وقال مصطفى أبوصوي من إدارة الوقف، إن عدد المصلين هذا العام كان الأكبر منذ بدء الجائحة، لكنه أقل بكثير من السنوات التي سبقت.

وطُلب من المصلين الحفاظ على التباعد الاجتماعي في باحات المسجد، ولكن في الداخل، قال محمد وهو طبيب في الرابعة والثلاثين من عمره «اليوم صلى أحدنا بجانب الآخر».

وقال خطيب المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني «اتخذنا جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية بتعقيم الساحات بعد كل صلاة، خشية من عدوى كورونا وهناك مجموعات من الكشافة تقوم بتنظيم صفوف المصلين».

وجرت الصلاة الجمعة بعد مواجهات خفيفة، اندلعت، مساء الخميس، بالقرب من البلدة القديمة.

وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية شيمعون كوهن، الجمعة، إنه «تم تهشيم نوافذ سيارات الشرطة وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة، على عناصر قوات الأمن الإسرائيلية. وأصيب شرطي في رأسه ما استدعى تقديم العلاج له وتم اعتقال سبعة أشخاص».

وأظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت شبانا يركلون نوافذ سيارة للشرطة في القدس الشرقية، وشرطيين يطلقون قنابل صوتية.

زفي وقت سابق من الأسبوع، اتهِمت «إسرائيل» باقتحام مآذن أربعة مساجد وقطع الأسلاك لمنع بث الأذان على مكبرات الصوت.

وقال أبو صوي إن ذلك حدث بعد أن رفض مسؤولون إسلاميون إطفاء مكبرات الصوت الأربعاء، أثناء مراسم إسرائيلية عند الحائط الغربي المجاور، فيما لم تعلق الشرطة على هذا الاتهام.

على إثر ذلك، وجهت وزارة الخارجية الأردنية عبر القنوات الدبلوماسية مذكرات احتجاج طالبت فيها الاحتلال «بالكف عن انتهاكاته واستفزازاته وباحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية».

وتعترف دولة الاحتلال، بموجب معاهدة السلام الموقعة مع المملكة عام 1994 بإشراف الأردن على المقدسات في القدس الشرقية.

وقال الشيخ عزام، الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية «أعادت وصل مكبرات الصوت وكل شيء على ما يرام».