الرئيس الأوكراني يدعو إلى قمة رباعية مع ميركل وماكرون وبوتين

زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ 15 فبراير 2019. (فرانس برس)

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى قمة يشارك فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هدفها خفض التصعيد مع موسكو.

وقال زيلينسكي، بعد لقاء جمعه مع ماكرون في باريس، وشاركت ميركل فيه عبر الفيديو «أريد بأن نجتمع نحن الأربعة» لمناقشة «مسألة الوضع الأمني في شرق أوكرانيا وإنهاء احتلال أراضينا»، وفق وكالة فرانس برس.

وعبّر الرئيس الأوكراني عن أمله في استئناف وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل، في شرق البلاد، حيث يقاتل الجيش منذ أعوام انفصاليين موالين لروسيا.

وصرّح زيلينسكي للصحافة، بأن وقف إطلاق النار «كان مثمرا في البداية، ثم للأسف» توقف، لكن كييف تتوقع استئنافه خلال اجتماع مستشاري زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا في 19 أبريل.

وأضاف «نرى تفاقم الوضع: فقط هذا العام قُتل 30 جنديًّا أوكرانيًّا»، مشيرًا إلى أن أغلب الخسائر في الأرواح نتيجة قنص.

وتزايد القلق بشأن التصعيد الأخير في القتال في المنطقة التي تمزقها النزاعات، بعد حشد روسيا قوات على طول الحدود الشمالية والشرقية لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.