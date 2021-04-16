روسيا تعلن طرد دبلوماسيين وفرض عقوبات على مسؤولين أميركيين

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها ستطرد دبلوماسيين أميركيين وتفرض عقوبات على مسؤولين ردًا على إجراءات مماثلة اتّخذتها واشنطن، كما نصحت سفير الولايات المتحدة لدى موسكو بالمغادرة من أجل إجراء «مشاورات».

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات للصحفيين نقتها «فرانس برس»: «سنرد على هذه الخطوة عبر اتّخاذ إجراءات مماثلة. سنطلب من عشرة دبلوماسيين أميركيين في روسيا المغادرة».

كما أشار لافروف إلى أن كبير مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجال السياسة الخارجية يوري أوشاكوف نصح بأن يغادر السفير الأميركي جون سوليفان إلى واشنطن لإجراء «مشاورات جدية».