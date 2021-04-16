رئيس البرنامج النووي الإيراني: ننتج 9 غرامات في الساعة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

منشأة فوردو للطاقة النووية في إيران، (أرشيفية: أ ف ب)

أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، الجمعة، للتلفزيون الرسمي أن بلاده بدأت في إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% بالنظير «235»، تطبيقًا للقرار الذي أعلنته طهران، الثلاثاء.

وقال صالحي للتلفزيون الرسمي: «الآن، نحصل على تسع غرامات في الساعة»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء قبل وقت قصير بأن إنتاج هذه المادة الانشطارية بنسبة 60%، بدأ في منشأة «نطنز» للتخصيب في وسط إيران. وهذا يقرّب طهران نظريًا من التخصيب بمستوى 90% الذي يسمح بالاستخدام العسكري لليورانيوم المخصب.