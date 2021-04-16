مصدر طبي: نائب ترامب خضع لعملية جراحية ناجحة لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 12:46 مساء
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ونائبه بنس, (الإنترنت)

خضع نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس (61 عاما) الذي يُتوقّع أن يترشّح للرئاسة العام 2024، لعملية جراحية ناجحة لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، ومن المقرر أن يستأنف أنشطته في الأيام المقبلة، حسبما أعلن مصدر طبي بمكتب نائب الرئيس السابق.

في العام 2016، بعد أن رشّحه الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس لمرافقة دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض، كشف بنس الذي كان حاكما آنذاك، أنّه جرى تشخيص إصابته بمشكلة في القلب، ولكن من دون أعراض، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال أطبّاؤه في بيان إنّه «في الأسبوعين الماضيين»، شعر بنس بـ«أعراض مرتبطة ببطء ضربات القلب، وبعد استشارة أطبّائه، خضع لعملية جراحية أمس الأربعاء لوضع منظّم لضربات القلب»، وأضافوا أن «هذه العملية الروتينية كانت ناجحة»، مشيرين إلى أنه بـ«حاجة إلى أن يتعافى ويستأنف نشاطاته العادية في الأيام المقبلة».

بقي بنس إلى حد كبير بعيدا عن وسائل الإعلام منذ أن خسر إلى جانب ترامب انتخابات نوفمبر أمام الديمقراطيين جو بايدن وكمالا هاريس، وهو يخطط لنشر الجزء الأول من مذكراته في العام 2023، وفقا لدار نشر سيمون أند شوستر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن لبوتين: «حان وقت خفض التصعيد»
دولى
محمد عودة يصل بنغازي لاستكمال مهمته مع النصر
رياضة محلية
«أفريكا انتلجنس»: فرنسا رصدت تحركات المتمردين التشاديين مطلع أبريل في الجنوب ...
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار (8 - 15 أبريل 2021)
ليبيا
«الخيم الرمضانية» وجه آخر للتضامن الاجتماعي في بني وليد
ليبيا
مدرب الأهلي طرابلس يكشف أسباب ضم حسام حسن إلى الفريق
رياضة محلية
مدافع ريال مدريد على أبواب أحد أندية الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
قطعة «كرواسان» تتسبب في قلق بولنديين
منوعات
أنا الطبيب (الحلقة 2)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 2)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 2)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 2)
فيديو
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خلونا نحلموا (الحلقة 2)