مصدر طبي: نائب ترامب خضع لعملية جراحية ناجحة لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب

الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ونائبه بنس, (الإنترنت)

خضع نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس (61 عاما) الذي يُتوقّع أن يترشّح للرئاسة العام 2024، لعملية جراحية ناجحة لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، ومن المقرر أن يستأنف أنشطته في الأيام المقبلة، حسبما أعلن مصدر طبي بمكتب نائب الرئيس السابق.

في العام 2016، بعد أن رشّحه الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس لمرافقة دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض، كشف بنس الذي كان حاكما آنذاك، أنّه جرى تشخيص إصابته بمشكلة في القلب، ولكن من دون أعراض، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال أطبّاؤه في بيان إنّه «في الأسبوعين الماضيين»، شعر بنس بـ«أعراض مرتبطة ببطء ضربات القلب، وبعد استشارة أطبّائه، خضع لعملية جراحية أمس الأربعاء لوضع منظّم لضربات القلب»، وأضافوا أن «هذه العملية الروتينية كانت ناجحة»، مشيرين إلى أنه بـ«حاجة إلى أن يتعافى ويستأنف نشاطاته العادية في الأيام المقبلة».

بقي بنس إلى حد كبير بعيدا عن وسائل الإعلام منذ أن خسر إلى جانب ترامب انتخابات نوفمبر أمام الديمقراطيين جو بايدن وكمالا هاريس، وهو يخطط لنشر الجزء الأول من مذكراته في العام 2023، وفقا لدار نشر سيمون أند شوستر.