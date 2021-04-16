المحكمة البرازيلية العليا تؤيد إلغاء إدانات بالفساد بحق الرئيس الأسبق لولا

الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. (أ ف ب)

أيّدت المحكمة العليا البرازيليّة الخميس إلغاء إدانات بالفساد بحقّ الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي بات الآن قادرًا على الترشّح للرئاسة عام 2022.

وعلى الرغم من أنّ الجلسة كانت لا تزال منعقدة مساءً، إلا أنّ غالبيّة القضاة الـ11 قرّروا تأييد قرار القاضي إدسون فاشين الذي اعتبر في أوائل مارس أنّ محكمة كوريتيبا (جنوب) التى حكمت على لولا في قضيّتَين «غير مختصّة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي مارس، أمر قاضٍ في المحكمة العليا في البرازيل بإلغاء الإدانات الصادرة في حق الرئيس السابق بتهمة الفساد، ما يسمح له بالترشح للانتخابات الرئاسية في 2022 ومنافسة الرئيس الحالي غايير بولسونارو. واتخذ القاضي أدسون فاشين هذا القرار الذي كان له وقع كبير في البرازيل بحجة أن محكمة كوريتيبا (جنوب) التي حكمت على لولا في أربع قضايا «غير مخولة» البت في هذه الملفات.