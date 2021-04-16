بايدن لبوتين: «حان وقت خفض التصعيد»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 12:00 صباحا
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن «وقت خفض التصعيد مع روسيا حان»، حاضا نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل خاص على الامتناع عن أي عمل عسكري ضد أوكرانيا.

وبعد إعلانه في وقت سابق فرض عقوبات مالية وطرد عشرة دبلوماسيين روس، أكد بايدن مجددا عرضه عقد قمة مع الرئيس الروسي «هذا الصيف في أوروبا بهدف بدء حوار استراتيجي حول الاستقرار» وخصوصا حول الأمن ونزع السلاح، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الخميس، اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، موسكو بـ«تهديد أوكرانيا علنا بالتدمير»، على خلفية تصاعد التوتر مع روسيا. وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه في دول البلطيق الثلاث الذين قدموا إلى كييف للتعبير عن تضامنهم إنهم «يهددون أوكرانيا علنًا بالحرب وبتدمير الدولة الأوكرانية» في إشارة إلى روسيا.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب الأهلي طرابلس يكشف أسباب ضم حسام حسن إلى الفريق
رياضة محلية
«فرانس برس»: بلينكن يزور أفغانستان لمناقشة الانسحاب العسكري
دولى
أنا الطبيب (الحلقة 2)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 2)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 2)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 2)
فيديو
الغربال (الحلقة 2)
فيديو
إبراهيم الكوني: أنا في سباق مع الزمن لكي أنزف كما ينبغي
ثقافة وفن
تركيا وليبيا تجددان تمسكهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية
ليبيا
لافروف يرفض الإجابة عن سؤال بشأن موقف روسيا من مغادرة المرتزقة ليبيا
ليبيا
خلاف حول انتخاب رئيس ليبيا.. اقتراع شعبي مباشر أو عن طريق البرلمان
ليبيا
«الجنة الخضراء» مشروع ناشئ يفتح صفحة الزراعة المائية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 1)