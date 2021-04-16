بايدن لبوتين: «حان وقت خفض التصعيد»

الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن «وقت خفض التصعيد مع روسيا حان»، حاضا نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل خاص على الامتناع عن أي عمل عسكري ضد أوكرانيا.



وبعد إعلانه في وقت سابق فرض عقوبات مالية وطرد عشرة دبلوماسيين روس، أكد بايدن مجددا عرضه عقد قمة مع الرئيس الروسي «هذا الصيف في أوروبا بهدف بدء حوار استراتيجي حول الاستقرار» وخصوصا حول الأمن ونزع السلاح، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الخميس، اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، موسكو بـ«تهديد أوكرانيا علنا بالتدمير»، على خلفية تصاعد التوتر مع روسيا. وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه في دول البلطيق الثلاث الذين قدموا إلى كييف للتعبير عن تضامنهم إنهم «يهددون أوكرانيا علنًا بالحرب وبتدمير الدولة الأوكرانية» في إشارة إلى روسيا.