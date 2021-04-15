إيران تعتبر «المخاوف» الأوروبية بشأن برنامجها النووي «لا أساس لها»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 10:56 صباحا
الرئيس الإيراني حسن روحاني. (أ ف ب)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، إن «المخاوف» التي أعربت عنها، الأربعاء، برلين ولندن وباريس بشأن القرار الذي أعلنته طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% «لا أساس لها».

وأضاف روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني: «تم التعبير عن مخاوف في أوروبا والولايات المتحدة من أننا في إيران بدأنا التخصيب بنسبة 60% (ما) يعني أن نكون قادرين على الوصول إلى 90% (عتبة الاستخدام العسكري) دفعة واحدة (...) لكن هذا خطأ»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد أن «أنشطتنا النووية سلمية ولا نسعى للحصول على القنبلة الذرية».

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