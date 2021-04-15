200 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في الهند خلال 24 ساعة

فريق طبي يجري اختبارات للكشف عن فيروس «كورونا» في إحدى أسواق الهند. (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت الهند 200 ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لبيانات رسمية صادرة، الخميس، فيما تستمر الموجة الثانية من الفيروس في الانتشار على نطاق واسع في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

وتضاعف عدد الإصابات اليومية منذ بداية أبريل. كذلك سجّلت الهند التي بلغ مجموع الإصابات فيها أكثر من 14.1 مليون، 1038 وفاة خلال 24 ساعة، ليصبح مجموع الوفيات 175 ألفا، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن وزارة الصحة.

وهذا الأسبوع، تجاوزت الهند البرازيل لتصبح البلد الثاني في عدد الإصابات بكوفيد-19. وقد ألقى الخبراء باللوم على التهاون إزاء الفيروس والإحباط من زيادة عدد الإصابات.

وبعدما تخلت عن حذرها مع تنظيم مهرجانات دينية جماعية وتجمعات سياسية والسماح للمشاهدين بحضور مباريات كريكيت، تشهد الهند موجة جديدة من الوباء بتسجيلها حوالى مليوني إصابة جديدة هذا الشهر.

وتحاول الحكومة المركزية تجنب فرض إغلاق ثان بعد الانكماش الاقتصادي، الذي سببه الإغلاق الأول والذي أدى إلى بؤس على نطاق واسع في البلاد. لكن عديد الولايات تشدد التدابير التقييدية، خصوصًا ماهاراشترا وعاصمتها بومباي التي فرضت هذا الأسبوع قيودًا أكثر صرامة على سكانها البالغ عددهم 125 مليون نسمة.