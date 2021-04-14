حلف شمال الأطلسي يوافق على بدء الانسحاب من أفغانستان بحلول مايو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 09:56 مساء
اجتماع سابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو). (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت دول حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، أنها قررت المباشرة بسحب قواتها العاملة في إطار مهمة التحالف في أفغانستان بحلول الأول من مايو، على أن تنجز ذلك «في غضون بضعة أشهر»، وفق بيان نشره الحلف.

وجاء في البيان، الذي نشر بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن القوات الأميركية ستنجز انسحابها في سبتمبر، أن «دول الحلف قررت مباشرة سحب قواتها المنتشرة في إطار مهمة الدعم الحازم بحلول الأول من مايو. هذا الانسحاب سيكون منظمًا ومنسقًا ومدروسًا. نتوقع إنجاز انسحاب كل القوات الأميركية وقوات المهمة في غضون بضعة أشهر»، وفق «فرانس برس».

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