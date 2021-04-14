وزير خارجية تركيا: فصل جديد في العلاقات يبدأ مع مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 03:38 مساء
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو. (أرشيفية: الإنترنت).

نقلت قناة «إن.تي.في» الإخبارية التركية الأربعاء عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قوله إن فصلا جديدا يبدأ في علاقات أنقرة مع مصر، وإن من المنتظر أن يجري مسؤولون كبار من البلدين مباحثات.

وفي الشهر الماضي قالت تركيا إنها استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر، وإنها تريد مزيدا من التعاون بعد سنوات التوتر، ومن الممكن أن يكون لتحسن العلاقات بين القوتين الإقليميتين تداعيات في منطقة البحر المتوسط، فقد أيدت مصر وتركيا أطرافا متنافسة في ليبيا ووقعتا مع دول أخرى اتفاقيات بحرية متعارضة، بحسب «رويترز».

فترة جديدة تبدأ
ونقلت القناة التلفزيونية عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قوله عن العلاقات مع مصر: «فترة جديدة تبدأ».

-  «رويترز»: أول اتصال مباشر بين وزيري خارجية تركيا ومصر منذ مساعي أنقرة لتحسين العلاقات

وسئل تشاووش أوغلو عن احتمال تسمية سفراء فقال: «لم نبحث (ذلك) حتى الآن. سيُعقد اجتماع على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين، وسيُطرح ذلك في جدول الأعمال هناك. لم يتضح الموعد حتى الآن». وأضاف: «بعد ذلك سنجتمع وسنبحث التفاصيل حينئذ»، مشيرا إلى احتمال تبادل الزيارات.

وكان تشاووش أوغلو ونظيره المصري قد تحادثا هاتفيا السبت وتبادلا التهنئة بحلول شهر رمضان في أول اتصال مباشر بينهما منذ بدأ المسعى الدبلوماسي. وقالت القاهرة من قبل إن أفعال تركيا يجب أن تتسق مع المبادئ المصرية حتى يمكن تطبيع العلاقات.

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