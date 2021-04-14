الدنمارك أول دولة أوروبية تتخلى نهائيا عن لقاح «أسترازينيكا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 02:52 مساء
لقاح «أكسفورد/أسترازينيكا». (الإنترنت)

أعلنت الدنمارك، الأربعاء، أنها ستتوقف عن استخدام لقاح استرازينيكا في شكل تام، لتصير أول دولة أوروبية تقرر ذلك على خلفية الاشتباه في وجود آثار جانبية للقاح، نادرة ولكنها خطيرة. 

وقال مدير هيئة الصحة الدنماركية سورن بروستروم، في مؤتمر صحفي، إنّه رغم توصيات منظمة الصحة العالمية والهيئة الأوروبية الناظمة بمواصلة استخدام اللقاح، فإن «حملة التطعيم الدنماركية ستمضي قدمًا من دون لقاح أسترازينيكا».

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنّ الاتحاد الأوروبي يتجه بشكل أكبر إلى مجموعة فايزر/بيونتيك للتعويض عن جرعات لقاح جونسون آند جونسون المعلقة ومن أجل توفير الاحتياجات طويلة الأجل لمكافحة تفشي نسخ فيروس كورونا المتحوّرة. 

وقالت فايزر/بيونتيك، في بيان، إنها ستوفّر للاتحاد 50 مليون جرعة في الربع الثاني من العام، بدءاً من الشهر الجاري، والمفاوضات جارية معها لتزويد 1,8 مليار جرعة من الجيل الثاني من اللقاح.
 

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