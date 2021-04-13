إرجاء محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني «ليوم واحد»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 07:41 مساء
مدخل الفندق في فيينا والذي استضاف المحادثات حول الملف النووي الإيراني. (أ ف ب)

أعلن السفير الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل اوليانوف أن محادثات إحياء الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني ارجئت الى الخميس بعدما كان مقررا أن تستأنف الأربعاء.

وكتب اوليانوف على تويتر أن «اجتماع اللجنة المشتركة»التي تضم الدول الموقعة للاتفاق (المانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران) برعاية الاتحاد الاوروبي «سيعقد في 15 أبريل» في العاصمة النمسوية، مضيفا أنه «سيتم التطرق بالتأكيد الى الاجراءات الاخيرة لايران في المجال النووي، وخصوصا تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين في المئة»، وفق «فرانس برس».

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