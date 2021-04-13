إيران تعلن البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 04:08 مساء
مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نطنز النووية. (أ ف ب)

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» أن طهران «ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%»، بعد يومين من عملية «تخريب» استهدفت مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.

وجاء هذا الإعلان في «رسالة» وجهها مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي «إلى رافايل غروسي» مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتخصب إيران حاليًا اليورانيوم بنسبة 20%. ومن شأن التخصيب بنسبة 60% أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90% وأكثر، وهي المعدلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية، وفق «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريمونتادا»؟ سؤال الساعة حول قدرات كلوب أمام زيدان
رياضة عالمية
«بتكوين» تبلغ مستوى قياسيا يفوق 62 ألف دولار
اقتصاد
كوري يتخطى الأسطورة ويلت تشامبرلاين في السلة الأميركية
رياضة عالمية
شهر رمضان يطل في ظل جائحة «كورونا» للعام الثاني على التوالي
عربى
سوسة تتسلم رأس «فاوستينا»
ثقافة وفن
تركيا وليبيا تجددان تمسكهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية
ليبيا
البيت الأبيض: الولايات المتحدة «ليست ضالعة» في حادث المنشأة النووية الإيرانية
دولى
في ضريح أتاتورك.. ماذا كتب الدبيبة؟
ليبيا
لافروف يرفض الإجابة عن سؤال بشأن موقف روسيا من مغادرة المرتزقة ليبيا
ليبيا
مائدة أول أيام رمضان
كوجينة
نصائح وحمية غذائية لفقدان الوزن في رمضان
أناقة وجمال
خلاف حول انتخاب رئيس ليبيا.. اقتراع شعبي مباشر أو عن طريق البرلمان
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تنقية رائحة مكيف السيارة قبل الصيف