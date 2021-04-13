أمين عام «ناتو»: على روسيا وضع حد لحشد قواتها حول أوكرانيا

حضّ أمين عام حلف شمال الأطلسي«ناتو»، ينس ستولتنبرغ روسيا الثلاثاء على وضع حد لحشد قواتها «غير المبرر» حول أوكرانيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».
وقال ستولتنبرغ: «على روسيا وضع حد لحشد قواتها داخل وحول أوكرانيا ووقف استفزازاتها وخفض التصعيد فورا».
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