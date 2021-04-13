أمين عام «ناتو»: على روسيا وضع حد لحشد قواتها حول أوكرانيا

أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ. (أ ف ب)

حضّ أمين عام حلف شمال الأطلسي«ناتو»، ينس ستولتنبرغ روسيا الثلاثاء على وضع حد لحشد قواتها «غير المبرر» حول أوكرانيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال ستولتنبرغ: «على روسيا وضع حد لحشد قواتها داخل وحول أوكرانيا ووقف استفزازاتها وخفض التصعيد فورا».