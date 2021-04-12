الخصاونة: ما شهده الأردن لم يكن محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يحاكم

الملك الأردني عبدالله الثاني وولي عهده الأمير حسين وولي العهد السابق الأمير حمزة يتلون الفاتحة على ضريح الملك الراحل حسين ب%8

قال رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، الإثنين، لأعضاء مجلسي النواب والأعيان إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الأردن ليست محاولة انقلاب، مؤكدًا أن ولي العهد السابق الأمير حمزة الذي اتهم بـ«زعزعة استقرار الأردن»، لن يحاكم على ما نقل عنه نواب.

وقال النائب صالح العرموطي إن الخصاونة «نفى وجود انقلاب، وبالنسبة لي طالما أنه لم يكن هناك انقلاب فما الذي كان موجودًا إذًا؟، وأضاف أن رئيس الوزراء «أخبرنا بأن الملف أُحيل اليوم (الإثنين) إلى المدعي العام، لكنه لم يحدد هل أحيل إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة أم مدعي عام نظامي»، بحسب «فرانس برس».

داخل العائلة المالكة

وأشار العرموطي إلى أن الخصاونة أوضح أن الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله، لن يحاكم، مؤكدًا أن «موضوع الأمير حمزة يحل وعولج موضوعه داخل العائلة المالكة».

من جهته، قال النائب خليل عطية إن رئيس الوزراء «لم يستخدم أبدًا مصطلح مؤامرة أو مصطلح انقلاب، هو نفى وجود محاولة انقلاب واستخدم عبارة محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار».

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وتحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي، الأربعاء الماضي، عن «فتنة» مؤكدًا أن «الفتنة وُئدت».

واتهمت الحكومة في الرابع من أبريل الأمير حمزة (41 عامًا) وأشخاصًا آخرين بالضلوع في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره»، واعتُقل نحو 20 شخصًا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية.

أول ظهور علني للعاهل وحمزة

وظهر الملك والأمير، حمزة الأحد، معًا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معًا منذ الأزمة الأخيرة. وكان الأمير حمزة أكد في رسالة وقعها الإثنين الماضي بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى «مخلصًا» للملك ولولي عهده. وجاء ذلك بعد تكليف الملك، عمه الأمير حسن بن طلال بالتعامل مع قضية الأمير حمزة.

والأمير حسن (74 عامًا) هو شقيق ملك الأردن الراحل حسين، وعمّ الملك عبدالله، وقد شغل منصب وليّ العهد قرابة 34 عامًا.

وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة وليًّا للعهد العام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنه نحاه عن المنصب العام 2004 ليسمي العام 2009 نجله حسين وليًّا للعهد.