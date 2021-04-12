فرنسا: جريحان بالرصاص أمام مستشفى «هنري دونان» في باريس

أُصيب شخصان بالرصاص الإثنين أمام مستشفى «هنري دونان» في الدائرة السادسة عشرة من باريس، على ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق، وكالة «فرانس برس».
ولم يعرف أي شيء حتى الآن عن ملابسات إطلاق النار أمام هذا المستشفى الخاص التابع للصليب الأحمر الفرنسي.
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