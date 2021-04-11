إيران تعلن تعرض منشأة نطنز النووية لعمل «إرهابي».. ومصادر مخابراتية: الموساد الإسرائيلي وراء الحادث

لقطة من الجو لمجمع نطنز النووي في وسط إيران. (أ ف ب)

نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مصادر مخابراتية لم تسمها، يوم الأحد، قولها إن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ هجومًا إلكترونيًّا استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية.

ولم تذكر إذاعة «كان» الإسرائيلية جنسية مصادر المخابرات التي استندت إليها في تقريرها، بحسب «رويترز».

وتعرّضت منشأة نطنز النووية في وسط إيران الأحد لـ«حادث» وصفته الجمهورية الإسلامية بأنه «إرهابي»، متعهدة بمواصلة مسيرة «التطور الكبير للصناعة النووية». وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت صباحًا أن منشأة نطنز تعرضت «لانقطاع في التيار الكهربائي» سرعان ما وصفه نائب محافظ بأنه «تخريب».

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وقال الناطق باسم المنظمة، بهروز كمالوندي في مقابلة عبر الهاتف مع التلفزيون الحكومي، إن «مجمع الشهيد أحمدي روشن تعرض لحادث فجر الأحد في جزء من الدائرة الكهربائية لمحطة التخصيب». وأضاف: «هناك انقطاع في التيار الكهربائي».

ويأتي «الحادث»، الذي أوردته أولًا وكالة الأنباء الرسمية «فارس» نقلًا عن الناطق باسم منظمة الطاقة الذري، غداة تشغيل عدد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة في المجمع في نطنز، على أحد المراكز الرئيسية للبرنامج النووي الإيراني. وأجهزة الطرد المركزي هذه محظورة بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015.