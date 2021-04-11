رئيس جنوب السودان يعين قائدا جديدا للجيش

رئيس جنوب السودان سلفا كير (أرشيفية: رويترز)

قال ناطق باسم رئيس جنوب السودان، الأحد، إن الرئيس سلفا كير عيَّن الجنرال سانتينو دينق وول قائدًا جديدًا للجيش، في إطار تغييرات أوسع نطاقًا في تشكيل الحكومة في البلاد.

وشكل كير مع زعيم المتمردين السابق ريك مشار حكومة وحدة وطنية في فبراير من العام الماضي بعد أن أنهى اتفاق سلام في 2018 حربًا أهلية دموية، لكن الدولة الغنية بالنفط ما زالت تعاني وقوع أعمال عنف، بحسب «رويترز».

تغيرات عسكرية

وقال الناطق، أتني ويك، إن التغيرات شملت أيضًا منصبي المدير العام للأجهزة الأمنية ونائب وزير الدفاع. وتابع ويك قائلًا: «كان تغييرًا حكوميًّا روتينيًّا»، وأضاف أن الرئيس أقال أيضًا وزير شؤون الرئاسة وعين في هذا المنصب مستشارًا سابقًا.

وانزلق جنوب السودان إلى الحرب الأهلية بعد فترة وجيزة من حصوله على الاستقلال عن السودان في 2011، مما أدى إلى مقتل نحو 400 ألف وإحدى أسوأ أزمات اللاجئين في القارة الأفريقية منذ مذابح رواندا في 1994.

وذكر تقرير صدر مؤخرًا عن الأمم المتحدة أن على الرغم من تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي فقد تعطل تطبيق اتفاق السلام الموقع في 2018 ومنعت السلطات وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي اندلع فيها الصراع مجددًا.