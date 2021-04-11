مصادر استخاراتية: «الموساد» وراء هجوم إلكتروني على مفاعل نطنز الإيراني

مستودع مدمر في مجمع نطنز النووي جنوب العاصمة طهران، 2 يوليو 2020. (أرشيفية: أ ف ب)

نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مصادر مخابراتية لم تسمها، الأحد، قولها إن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ هجومًا إلكترونيًّا استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية.

ولم تذكر إذاعة كان الإسرائيلية جنسية مصادر المخابرات التي استندت إليها في تقريرها.

وفي وقت سابق، أفاد بيان رسمي إيراني بأن مصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز بوسط البلاد تعرض لعمل «إرهابي»، وذلك بعدما أعلنت السلطات في وقت سابق الأحد أن المنشأة شهدت «انقطاعًا في التيار الكهربائي» لم يعرف سببه.

وقال رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن «الجمهورية الإسلامية، إذ تندد بهذا العمل الذي لا طائل منه، تشدد على ضرورة أن يواجه المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الإرهاب ضد الأنشطة النووية».