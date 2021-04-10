فلسطين تخفف إجراءاتها لمواجهة «كورونا» مع تراجع الإصابات

طاقم طبي فلسطيني. (الإنترنت)

خففت الحكومة الفلسطينية، السبت، الإجراءات التي فرضتها في الضفة الغربية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» بعد تراجع حالات الإصابة، وقررت السماح للطلبة من الصف الأول إلى السادس بالعودة إلى مدارسهم وأبقت على الإغلاق الشامل يوم الجمعة فقط.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان، إن الإجراءات الجديدة تأتي «في ضوء ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة»، بحسب «رويترز».

صلاة التراويح

وأضاف: «تقام صلاة الجمعة في الساحات العامة، وتقام صلاة التراويح داخل المساجد، وتقام الصلوات في الكنائس ودور العبادة بمراعاة التدابير والإجراءات الوقائية وفق البروتوكول الخاص الذي ستعلنه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية‭‭‭«‬‬‬‬.

- البدء بتلقيح الفلسطينيين ضد «كوفيد-19» في الأراضي المحتلة

وأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، تسجيل 1502 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و26 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت في بيان أن قطاع غزة سجل 1064 إصابة بفيروس «كورونا» من مجمل الإصابات الجديدة.

الإجراءات المتخذة

وقررت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل المدارس والجامعات ورياض الأطفال، بدءًا من الأربعاء وحتى إشعار آخر لمواجهة انتشار الفيروس.

وأبقت الوزارة على «الإجراءات المتخذة سابقًا وهي إغلاق صالات الأفراح ومنع التجمعات والإغلاق الليلي يوميًّا عند الساعة 9 مساءً، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة».

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأنه تم تسجيل 293639 إصابة منذ ظهور الجائحة قبل نحو عام، فضلًا عن 3102 وفاة.