إندونيسيا: زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل جزيرة جاوة

سيدة تسير قرب حطام منزلها بعد أن ضرب زلزال بلدتها، 3 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

ضرب زلزال بقوة ست درجات قبالة سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية السبت، على ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

ووقع الزلزال على عمق 82 كيلومترا وعلى بعد نحو 45 كيلومترا جنوب غرب مدينة مالانغ في جاوة الشرقية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».