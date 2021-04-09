انتخابات رئاسية في تشاد.. وديبي يقترب من الولاية السادسة

رئيس تشاد إدريس ديبي خلال قمة حول منطقة الساحل في نواكشوط، 30 يونيو 2020، (ا ف ب)

يسعى رئيس تشاد إدريس ديبي، الذي يحكم البلاد دون منازع منذ 30 عاما، لولاية سادسة في انتخابات الأحد، التي من المرجح أن يفوز بها في مواجهة ستة مرشحين غير بارزين وبعد أن أقصى، أحيانا بعنف، قادة معارضة شديدة الانقسام كان يمكن أن يؤثروا عليه.

لتأكيد ذلك، يكفي السير في شوارع نجامينا حيث يبدو أن الغالبية العظمى من السكان غير مهتمين باقتراع «معروفة نتيجته مسبقا»، ويحاولون بصعوبة تأمين معيشتهم بين انقطاع الكهرباء والماء في بعض الأحيان لأيام متتالية، فيما تنتشر في العاصمة ملصقات تمجد حزبه والحركات التابعة له، في المقابل، يتعين السير لدقائق طويلة قبل رؤية بعض الملصقات لمنافسيه، حسب وكالة «فرانس برس».

منذ عدة أشهر، يحظر النظام «المسيرات السلمية من أجل التناوب» التي تحاول أحزاب المعارضة تنظيمها كل سبت، وتقوم شرطة مكافحة الشغب بتفريقها بعنف عند بدئها، ولم تعد تجتذب سوى عشرات الأشخاص.

واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الخميس قوات الأمن بالقيام بـ«حملة قمع لا هوادة فيها»، وفي مطلع مارس عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أسفه «لاستخدام العنف» ضد المعارضة.

لكن لم يتم القيام بشيء، إذ يقوم ديبي بحملة ترتكز بشكل أساسي على «السلام والأمن» اللذين يقول إنه أرساهما في بلاده، لكن أيضا في منطقة مضطربة، إذ تسهم بلاده بشكل رئيسي في الحرب ضد «المتطرفين» في منطقة الساحل من خلال إرسال قوات إلى مالي وأحيانا إلى نيجيريا.