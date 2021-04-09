الجيش النيجيري: مقتل 11 جنديا على يد مسلحين بالمنطقة الوسطى

جنود نيجيريون في قاعدة مايدوغوري الجوية. 31 يناير 2021. (أ ف ب)

قال الجيش النيجيري، الجمعة، إن 11 جنديًا نيجيريًّا بينهم ضابط قتلوا على أيدي مسلحين مجهولين في ولاية بينوي بوسط البلاد.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم الجيش محمد يريما، قوله في بيان: «الجنود كانوا في مهمة روتينية عندما تعرضوا للهجوم».