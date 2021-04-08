أول رد فعل تركي على وصف دراغي لإردوغان بـ«الديكتاتور»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية: انترنت)



نددت تركيا الخميس بتصريحات رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي «المهينة» في حق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي شبه فيها اردوغان بـ«الديكتاتور».

وكتب وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو على تويتر بعد استدعاء وزارته للسفير الايطالي لدى أنقرة «ندين بشدة التعليقات الشعبوية غير المقبولة والمهينة وغير المنطقية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإيطالي المعيّن دراغي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وخلال مؤتمر صحفي في روما في وقت سابق، قال دراغي ردًا على سؤال عن سلوك إردوغان حيال ما حدث لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي تركت من دون مقعد للحظات خلال اجتماع معه، «شعرت بغضب كبير حيال الإذلال الذي تعرضت له رئيسة المفوضية من جانب هؤلاء، ولنسمهم كما هم، الديكتاتوريين»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأثار موقف محرج تعرضت له رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عند لقائها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة، برفقة رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ضجة دبلوماسية، فقد تُركت واقفة بينما جلس الاثنان، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وأظهر شريط فيديو للقادة المجتمعين في غرفة اجتماعات في أنقرة، أن كلًا من إردوغان وميشيل استقرا في مقعديهما، بينما ظلت فون دير لاين، تبحث عن مكان للجلوس فيه. وقفت فون دير لاين تحدق بهما، وأشارت بيدها اليمنى وبدا أنها تقول "إحم"، في محاولة تنبيه للخطأ الذي يحدث.

في النهاية عُرض عليها أريكة على بعد حوالي 12 قدمًا، مقابل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي يحتل مرتبة متدنية في البروتوكول الدبلوماسي النموذجي. وعادة ما يتم التعامل مع فون دير لاين، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، وميشيل، رئيس الوزراء البلجيكي السابق، على أنهما متكافئان في الرتبة.